İngiltere başbakanlık konutu Ukrayna bayrağının renkleriyle süslendi - Son Dakika
Üye Girişi

İngiltere başbakanlık konutu Ukrayna bayrağının renkleriyle süslendi

24.08.2022 12:08
İngiltere başbakanlık konutu Ukrayna bayrağının renkleriyle süslendi

Ukrayna Bağımsızlık Günü sebebiyle İngiltere Başbakanlık konutu Downing Caddesi 10 numara, Ukrayna bayrağının renkleri olan mavi ve sarı renkteki çiçeklerle süslendi.

Ukrayna Bağımsızlık Günü sebebiyle İngiltere Başbakanlık konutu Downing Caddesi 10 numara, Ukrayna bayrağının renkleri olan mavi ve sarı renkteki çiçeklerle süslendi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Ukrayna'da 31'incisi kutlanan Bağımsızlık Günü sebebiyle paylaştığı tebrik açıklamasında "Bağımsızlık Gününüzde Ukrayna halkı, şunu bilmenizi isterim: Ne kadar sürerse sürsün Birleşik Krallık yanınızda olacaktır" dedi. Johnson, işgalin başladığı 24 Şubat'tan bu yana diğer bütün Avrupa ülkeleri içinde 7 bin anti-tank füzeleri dahil en fazla savunma mühimmatını kendilerinin sağladığını ifade etti. Başbakan Johnson, bunun yanı sıra 100 bin Ukraynalı göçmene ev sahipliği yaptıklarını vurguladı.


YORUMLAR
500
Kievli gönüllüler, kamuflaj hazırlayarak Ukrayna ordusuna destek oluyor Kievli gönüllüler, kamuflaj hazırlayarak Ukrayna ordusuna destek oluyor İngiltere: Kırım'ın yasa dışı ilhakı, Rusya-Ukrayna savaşının doğrudan habercisiydi İngiltere: Kırım'ın yasa dışı ilhakı, Rusya-Ukrayna savaşının doğrudan habercisiydi
Kaynak: DHA

Başbakanlık, England, Ukrayna, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İngiltere başbakanlık konutu Ukrayna bayrağının renkleriyle süslendi - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:44 AKOM'dan İstanbul için sağanak uyarısı: Öğlen saatlerinde başlayıp gece saatlerine kadar devam edecek
11:36 Fenerbahçe, sezona bomba gibi giren Valencia'ya 1+1 yıllık yeni sözleşme teklif etti
11:30 Eşini ve 3 kızını katleden cani hakkında korkunç gerçek ortaya çıktı! Komşular engellemiş
11:22 Güne yükselişle başlayan gram altın 1.019 liradan satılıyor
11:21 Milyon Fest'in iptal edilmesine bir tepki de Şahan Gökbakar'dan geldi: Ne etti bu gençler size?
11:05 1948'den beri kazı çalışmalarının sürdüğü Kültepe'de kralların özel arşivleri ortaya çıkarıldı
11:05 Hazal Kaya şeklini değiştirdi!
11:04 MİT ve TSK tepelerine bindikçe biniyor! Terör örgütü PKK'da akıllı telefon ve elektronik cihaz kullanımı yasaklandı
11:01 8. kattan atlayıp canına kıyan genç kızın abisinden kan donduran sözler: Uygunsuz fotoğrafları yüzünden tartıştık
10:56 Güne yükselişle başlayan Dolar/TL, 18,13 seviyesinden işlem görüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.08.2022 12:08:14. #1.13#
SON DAKİKA: İngiltere başbakanlık konutu Ukrayna bayrağının renkleriyle süslendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement