Ukrayna birlikleri Donetsk'te toprakları işgalden kurtardı - Son Dakika
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Ukrayna birlikleri Donetsk'te toprakları işgalden kurtardı

Ukrayna birlikleri Donetsk'te toprakları işgalden kurtardı

24.06.2023 18:01

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Tavriya Birliği Komutanı Aleksandr Tarnavskiy, Ukrayna birliklerinin Donetsk bölgesinin Krasnogorivka şehri yakınlarındaki toprakları işgalden kurtardığını açıkladı. Ukrayna Kara Kuvvetleri Komutanı Aleksandr Sırskiy de doğu cephesindeki durumu değerlendirerek, Ukrayna savunma kuvvetlerinin cephede Rus askerlerini imha etmeye devam ettiğini belirtti ve Ukrayna'nın tüm topraklarını kurtaracaklarını kaydetti.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri "Tavriya" Birliği Komutanı Aleksandr Tarnavskiy, Ukrayna birliklerinin Donetsk bölgesinin Krasnogorivka şehri yakınlarındaki toprakları işgalden kurtardığını bildirdi.

Tarnavskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ukrayna ordusunun Donetsk bölgesinde başarı elde ettiğini belirtti.

Ukrayna ordusunun ilerlemeye devam ettiğini savunan Tarnavskiy, "Tavriya yönünde savunma kuvvetlerimiz Donetsk bölgesinin Krasnogorivka şehri yakınlarında 2014 yılından bu yana işgal altında bulunan toprakları kurtardı." ifadesini kullandı.

Ukrayna Kara Kuvvetleri Komutanı Aleksandr Sırskiy de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, doğu cephesindeki durumu değerlendirdi.

Ukrayna savunma kuvvetlerinin cephede Rus askerlerini imha etmeye devam ettiğini ileri süren Sırskiy, "Askerlerimiz Bahmut yönünde ilerliyor. Ayrıca Luhansk yönünde silahlı kuvvetlerimizin 45. topçu birliği, 63. mekanize birliğinin havadan keşif birimiyle işbirliğinde mükemmel bir çalışma sergiliyor. Düşman teçhizat kaybediyor." ifadesine yer verdi.

Sırskiy, Ukrayna'nın tüm topraklarını kurtaracaklarını kaydetti.

Kaynak: AA
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