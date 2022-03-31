Ukrayna'da bir sokak sanatçısı "Bayraktar" şarkısını söyledi! Ukrayna halkı eşlik etti - Son Dakika
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Ukrayna'da bir sokak sanatçısı "Bayraktar" şarkısını söyledi! Ukrayna halkı eşlik etti

31.03.2022 09:13

İstanbul'daki barış görüşmelerinden sonra Rus ordusu ele geçirdiği bölgelerden kısmen geri çekiliyor. Ukrayna'da hayatın normale dönmesiyle bir sokak sanatçısı tarafından seslendirilen "Bayraktar" şarkısına Lyiv'de yerel halk eşlik etti.

İstanbul'daki barış görüşmelerinden sonra Rus ordusu ele geçirdiği bölgelerden çekilmeye başladı. Bu geri çekilmeyle birlikte, Ukrayna'da hayat yavaş yavaş normale dönüyor. Ukrayna halkı ise savaşın kaderini değiştiren Bayraktar TB-2'lere olan sevgisini şarkı söyleyerek dile getiriyor.

AÇIK HAVA KONSERİ GİBİ GÖRÜNTÜLERİN KONUSU BAYRAKTAR OLDU

Savaşın ilk gününden beri Rus ordusuna ağır kayıplar yaşatan Bayraktar TB-2 Ukraynalılar için bir sembol haline geldi. Öyle ki Ukraynalılar Bayraktar TB-2 için "Bayraktar" şarkısını yazdı. Kısa süre içerisinde gündem olan şarkı savaş boyunca Ukraynalıların ağızlarından düşmedi. Son Lyiv'de çekilen görüntülerde ise, Ukraynalıların hep birlikte "Bayraktar" şarkısını söylediği görüldü. Bir sokak sanatçısı tarafından seslendirilen şarkıya halkın eşlik etmesiyle birlikte adeta açık hava konserlerini andıran anlar ortaya çıktı.

17 BİN RUS ASKERİ ÖLDÜRÜLDÜ

Ukrayna Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şimdiye kadar 17 bin Rus askerinin öldürüldüğü bildirildi. Açıklamada ayrıca, Rus ordusuna ait 586 tank, bin 694 zırhlı askeri araç, 302 top atış sistemi, 95 çok namlulu roketatar, 54 hava savunma sistemi, 123 savaş uçağı, 127 helikopter, 66 insansız hava aracı, bin 150 otomobil, 73 yakıt ikmal tankı, 7 gemi, 21 özel ekipman ve 4 adet operasyonel taktik roket sisteminin de imha edildiği belirtildi.

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Son Dakika Dünya Ukrayna'da bir sokak sanatçısı 'Bayraktar' şarkısını söyledi! Ukrayna halkı eşlik etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ukrayna'da bir sokak sanatçısı "Bayraktar" şarkısını söyledi! Ukrayna halkı eşlik etti - Son Dakika
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