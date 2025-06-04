Ukrayna'da bombalara rağmen açık kalan dans kulübü'nün hikayesi - Son Dakika
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Dünya

Ukrayna'da bombalara rağmen açık kalan dans kulübü'nün hikayesi

Ukrayna\'da bombalara rağmen açık kalan dans kulübü\'nün hikayesi
04.06.2025 15:10
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Ukrayna'nın Kharkiv şehrinde, savaşın ortasında dahi kapılarını kapamayan Flash Dancers striptiz kulübü, şehirdeki insanlara savaşın acısından kısa süreliğine uzaklaşma fırsatı sunuyor. Her gece açık olan kulüp, sokağa çıkma yasağına rağmen hizmet vermeye devam ediyor. Sahipleri kadın olan bu işletme, ücret karşılığında dans gösterileri yapıyor.

Ukrayna'nın ikinci büyük şehri Kharkiv'de, savaşın ortasında bile kapılarını kapamayan ilginç bir mekan var: Flash Dancers striptiz kulübü. Bu kulüp, şehirdeki insanlara savaşın acısından kısa süreliğine uzaklaşma fırsatı sunuyor.

Flash Dancers her gece açık. Şehirde saat 23:00'ten sonra sokağa çıkma yasağı var ama kulüp bu kurala uymayı reddediyor. Sahipleri kadın olan bu işletme, ücret karşılığında dans gösterileri yapıyor.

Ukrayna'da fuhuş yasak. Bu yüzden striptiz kulüpleri belirsiz bir hukuki durumda. Ama yetkililer şu anda bu tür eğlencelere göz yumuyor - savaş zamanında insanların biraz rahatlamasına izin veriyorlar.

Kulübün sahibi Valeriya Zavadskaya şöyle açıklıyor: "Amacımız insanların yaşananları unutmasını sağlamak."

Bu kulübü 10 yıl önce annesi kurmuş. Annesi eskiden Sovyetler Birliği'nde profesyonel dansçıymış.

Dansçılar öğleden sonra gelip prova yapıyorlar. Akşam olunca güzel kostümler giyip müşterilere dans ediyorlar.

Savaş başladığından beri Kharkiv'den 1 milyondan fazla insan kaçtı. Bu yüzden eğlence arayan kişi sayısı azaldı. İçki fiyatları da 3 katına çıktı.

Savaşın izleri her yerde görülüyor. Kulübün üst katlarının pencereleri bir bomba patlaması yüzünden tahta ile kapatılmış.

Flash Dancers yeraltında olduğu için hava saldırısı sığınağı olarak da kullanılıyor. Hava saldırısı sirenleri çaldığında müşteriler dans pistinin etrafındaki koltuklarda bombaları bekliyorlar.

Kurucusu Valeriia Kseniya artık hem kulübü hem de küçük bir oteli işletiyor. "Ukrayna'da artık tek işle para kazanmak zor" diyor.

2014'te şehirdeki başka bir striptiz kulübü kapanınca o da kendi kulübünü açmaya karar vermiş. Hedefi Paris'teki ünlü Moulin Rouge gibi bir yer yaratmakmış.

"İnsanlar başta burası farklı bir yer sanıyordu" diyor. "Ama bizim felsefemiz şu: Kadınlar sadece beden değil. Onlar güzellik, estetik ve kadınlık."

Flash Dancers, savaşın ortasında yaşama tutunmanın ve normal hayatı sürdürme iradesinin ilginç bir örneği. Bombaların altında bile insanlar eğlenme ve unutma ihtiyacı duyuyor. Bu kulüp de onlara bu fırsatı sunmaya devam ediyor.

Ukrayna'da bombalara rağmen açık kalan dans kulübü'nün hikayesi
Ukrayna'da bombalara rağmen açık kalan dans kulübü'nün hikayesi

Savaş ve Çatışma, Ukrayna, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Ukrayna'da bombalara rağmen açık kalan dans kulübü'nün hikayesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Ers Çky:
    O yu zincire vurmuşlar zincirle oynaşmış. demek ki bombayı şehre değil o soksalar o yine o luğundan vaz geçmezmiş. 17 7 Yanıtla
  • Bayram Izgoren:
    turkiyede olsa fiyatindan iceri giremezsin surum denen birsey var az fiyat cok musteri auan bodrumda tatil yorelerinde bunu uygulamiyorlar sonrada musteri yok diyorlar musteri enayimi 6 6 Yanıtla
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