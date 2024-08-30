Ukrayna, Rusya saldırısı sırasında düşen F-16 jetinin pilotunun hayatını kaybettiğini açıkladı - Son Dakika
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Dünya

Ukrayna, Rusya saldırısı sırasında düşen F-16 jetinin pilotunun hayatını kaybettiğini açıkladı

Ukrayna, Rusya'nın saldırısı sırasında düşen ABD yapımı F-16 jetinin pilotunun hayatını kaybettiğini açıkladı. Ukrayna'nın F-16 tedarik etme çabaları sürerken, pilot eksikliği nedeniyle uçağın hava savunma sistemlerince düşürülmesi şüphesi var. ABD, Ukrayna'ya F-16 tedarik etme planını onaylamış ve ilk uçaklar teslim edilmişti.

30.08.2024 14:47
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(ANKARA) - Ukrayna, Rusya'nın pazartesi günü Ukrayna'ya yönelik başlattığı geniş çaplı roket ve insansız hava aracı saldırısı sırasında ABD yapımı F-16 jetinin düştüğünü ve pilotun hayatını kaybettiğini açıkladı.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, NATO müttefiklerince temmuz ayının sonunda tedarik edilen ABD yapımı bir F-16 savaş uçağının 26 Ağustos'ta gerçekleştirdiği bir görev uçuşu sırasında düştüğünü, olay sırasında F-16 pilotu Albay Aleksey Mes'in de hayatını kaybettiğini doğruladı. Aleksey Mes, Ukrayna'nın ABD'den F-16 tedarik etme çabaları kapsamında daha önce Washington'u da ziyaret etmişti. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy daha önce Ukrayna ordusunda F-16 jetlerini kullanma yetkinliği bulunan yeterli sayıda pilot olmadığına dikkat çekmişti.

F-16 savaş uçağının pazartesi günü Rusya'nın 200'den fazla roket ve insansız hava aracıyla Ukrayna'nın doğusunu hedef aldığı saldırıları püskürtmek üzere görevde bulunduğu sırada düştüğü belirtildi. Ancak ABD yapımı jetin Rusya tarafından düşürülmediğine ilişkin bir açıklama yapılmadı. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı'nın konuyla ilgili açıklamasında "Uçak bir sonraki hedefe yaklaşırken bağlantı kesildi. Sonradan uçağın düştüğü ve pilotun hayatını kaybettiği öğrenildi" ifadelerine yer verildi.

Olayla ilgili Ukrayna Savunma Bakanlığı'nın soruşturması devam ederken, bir koordinasyon eksikliği nedeniyle F-16 savaş uçağının Ukrayna hava savunma sistemlerince düşürülmesine neden olmuş olabileceğinden şüphe duyuluyor.

Ukrayna'nın aylar süren çabaları sonrasında ABD, 2023'te Ukrayna'ya F-16 tedarik etme planını onaylamış ve ilk uçaklar birkaç hafta önce Kiev'e teslim edilmişti. Belçika, Danimarka, Hollanda ve Norveç, Ukrayna'nın hava savunma kapasitesini toplamda 60'tan fazla F-16 ile desteklemeyi taahhüt etmişti. Rusya Devlet Başkanı Viladimir Putin, daha önce F-16'ların Ukrayna sahasında kullanılması halinde Rusya tarafından hedef alınacağını söylemişti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Dünya Ukrayna, Rusya saldırısı sırasında düşen F-16 jetinin pilotunun hayatını kaybettiğini açıkladı - Son Dakika

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