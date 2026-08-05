Ukrayna\'da İHA ile Sivil Hedef Alındı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Ukraynalı bir sivilin insansız hava aracıyla hedef alındığı anların videosunu sosyal medya hesabından paylaştı.Zelenskiy olayın, Rusların sivillere yönelik "safari" saldırısının bir örneği olduğunu kaydetti.Herson'da yaşanan olayın görüntülerinde, bir seyyar satıcıyı aracının etrafında kovalayan insansız hava aracını gösteriyor. Manav olduğu öğrenilen adam, İHA'yı fark etmesi sonrası aracı etrafından koşarak gözden uzaklaşmaya çalışıyor.Sonunda, insansız hava aracı adamın üzerine doğru alçalıyor ve çarpma anında patlıyor. Hastaneye kaldırılan seyyar satıcı şarapnel yarası, beyin sarsıntısı ve travma ile kurtuldu. Ukrayna işgali sırasında "insan safarisi" olarak adlandırılan benzer saldırılarda asker ve sivil çok sayıda kişi hayatını kaybetti.Sarımsakları göstermeye çalıştıVideoyu Telegram'da paylaşan Zelenskiy şu ifadeleri kullandı: "Dünya bunu görmeli. Rusya'nın çıldırmış olduğuna dair her türlü kanıtı ve Rus askerlerinin insanları öldürmekten ve işkence etmekten zevk aldığına dair her gerçeği görmeli."Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha da videonun "barbarca bir savaş suçu" olduğunu söyledi.Sybiha, bu tür saldırıların "kasıtlı ve sistematik bir Rus stratejisi" olduğunu savundu."Bu insansız hava aracını kullanan sadist, bir sivili hedef aldığının gayet iyi farkında" ifadelerini kullandı.Saldırının, sivilleri korkutmak amacıyla Rusya tarafından yürütülen kasıtlı bir kampanyanın parçası olduğunu da ekleyen Bakan Sybiha, uluslararası topluma kınama çağrısında bulundu.Herson bölge valisi de 52 yaşında seyyar sebze satıcısı Yuriy isimli erkeğin hastanedeki görüntülerini paylaştı.Yuriy karısının da kendisiyle beraber olduğunu ama vızıldama sesi sonrası kaçmayı başardığını anlattı.Kendisinin bir manav anlaşılması için, drone kamerasına doğru sarımsak gösterdiğini de ifade etti.

Yuriy, "Domatesleri, salatalıkları ve patlıcanları yere serdiğimi görebiliyordu" dedi. BBC'nin doğrulama ekibi Verify, videonun Herson'un kuzeyindeki Tavriiskyi bölgesinde bir pazar alanında çekildiğini tespit etti.Saldırıyı kimin ve nasıl kaydettiği belli değil.Rus birlikleri, cephe hattına sadece birkaç kilometre uzaklıkta bulunan Herson kent merkezinde uzun zamandır "safari" olarak adlandırılan saldırıları düzenliyor. Birleşmiş Milletler'in 2025 tarihli bir raporunda, Rus silahlı kuvvetlerinin bu bölgede insansız hava araçları kullanarak sivilleri "sürekli olarak öldürdüğü ve yaraladığı" kaydedildi.İHA'ların hedeflerini patlattıkları ana kadar tuttukları kayıt daha sonra korku yaratmak amacıyla da internete yüklenebiliyor.Birleşmiş Milletler, "Sivillerin öldürüldüğü ve yaralandığı videoları yayınlamak, kişisel onura yönelik bir saldırı niteliğinde savaş suçudur" açıklaması yaptı.Rusya ve Ukrayna savaşta sivillerin hedef aldığını reddediyor.Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti. .