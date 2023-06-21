Ukrayna'da Leopard tankını vuran Rus askere 1 milyon ruble ödül - Son Dakika
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Ukrayna'da Leopard tankını vuran Rus askere 1 milyon ruble ödül

21.06.2023 10:34

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'daki savaşta Alman yapımı Leopard tankını vuran Rus asker Andrey Kravtsov'a bir vakıf tarafından 1 milyon ruble (11 bin 846 dolar) para ödülü verildiğini açıkladı. Savaşta ağır yaralanan ve hastanede tedavi gören Kravtsov'a ödül sertifikasını teslim eden Rus Senatör Alexander Karelin yaptığı açıklamada, 'Bunlar, devletin yaptıklarının yanı sıra düşmanı ciddi zarara uğratanlar için harika ek ödemeler' dedi. Rusya, Ukrayna'nın karşı saldırı başlatmasından bu yana Leopard tankları ile ABD'nin verdiği Bradley zırhlı araçlarının Rus ordusu tarafından imha edildiğini belirtmişti.

- Ukrayna'da Leopard tankını vuran Rus askere 1 milyon ruble ödül

MOSKOVA - Ukrayna ordusuna ait Alman yapımı Leopard tankını vuran Rus askerine 1 milyon ruble (11 bin 846 dolar) ödül verildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'daki savaşta Alman yapımı Leopard tankını vuran Rus asker Andrey Kravtsov'a bir vakıf tarafından 1 milyon ruble (11 bin 846 dolar) para ödülü verildiğini açıkladı. Açıklamada, ödülün Savunma Bakanlığı'nın askerlere verdiği ikramiyeden ayrı ek bir ödeme olduğu belirtildi.

Savaşta ağır yaralanan ve hastanede tedavi gören Kravtsov'a ödül sertifikasını teslim eden Rus Senatör Alexander Karelin yaptığı açıklamada, "Bunlar, devletin yaptıklarının yanı sıra düşmanı ciddi zarara uğratanlar için harika ek ödemeler" dedi.

Rusya, Ukrayna'nın karşı saldırı başlatmasından bu yana Leopard tankları ile ABD'nin verdiği Bradley zırhlı araçlarının Rus ordusu tarafından imha edildiğini belirtmişti. Rusya Savunma Bakanlığı geçtiğimiz hafta, savaşın başlamasından bu yana Ukrayna ordusuna ait askeri teçhizatı imha eden veya ele geçiren 10 binden fazla askere bireysel ikramiye ödendiğini duyurmuştu. Bakanlık, bir tank için 100 bin ruble, bir uçak için ise 300 bin ruble ödendiğini bildirmişti.

Kaynak: İHA
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