Ukrayna\'da Oteldeki Füze Saldırısında Ölü Sayısı 4\'e Yükseldi

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UKRAYNA'NIN Kryvyi Rih kentinde bir oteli hedef alan füze saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi. Ukrayna Acil Durumlar Servisi, yaralı sayısının 5 olduğunu duyurdu.

Ukrayna Acil Durumlar Servisi'nden yapılan açıklamada, "Kryvyi Rih otelindeki ölü sayısı 4'e yükseldi Kurtarma ekipleri gece saatlerinde bir kişinin daha cesedine ulaştı. Böylece 27 Ağustos'ta Kryvyi Rih'te bir otele gece vakti düzenlenen füze saldırısı sonucunda toplam 4 kişi ölmüş, 5 kişi de yaralanmıştır. Arama ve kurtarma çalışmaları tamamlanmıştır" denildi.