Ukrayna\'da Son 24 Saatte 343 Orman Yangını Çıktı

Dünya

Ukrayna Acil Durumlar Servisi, son 24 saatte ülke genelinde 343 ayrı noktada orman ve çalı yangını çıktığını duyurdu.

Ukrayna Acil Durumlar Servisi'nden yapılan açıklamada, "Kavrulmuş sıcak toprak. Gölgede sıcaklık 35 derece üzerinde, güneş her yerde parlıyor. Yangın ölü ağaçların arasından hızla yayılıyor. Ekipler yangının üzerine metre metre su döküyor, ancak yangının henüz söndürüldüğü yerlerde bile devrilen ağaçların kökleri yeniden alevleniyor. Son 24 saat içinde Ukrayna'nın ekosistemlerinde 343 yangın çıktı" denildi.

GEYİK KURTARILDI

Odessa bölgesinde çıkan yangına müdahale sırasında fark edilen ve yangından etkilenen karaca türü geyik de kurtarıldı. Servis, savunmasız ve korkmuş halde bulunduğunu, soğuk su verildiğini ve tedavisinin ardından ormana bırakılacağını açıkladı.