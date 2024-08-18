Ukrayna'daki Nükleer Santralde Güvenlik Durumu Kötüleşiyor - Son Dakika
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Ukrayna'daki Nükleer Santralde Güvenlik Durumu Kötüleşiyor

Ukrayna\'daki Nükleer Santralde Güvenlik Durumu Kötüleşiyor

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Genel Direktörü Rafael Mariano Grossi, Zaporijya Nükleer Santrali'ndeki güvenlik durumunun giderek kötüleştiğini belirterek, endişesini dile getirdi. Bir insansız hava aracının santral etrafındaki yola düşmesi sonrası nükleer güvenlik tehlikelerinin arttığına dikkat çekildi.

18.08.2024 10:20
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Birleşmiş Milletler'e bağlı Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Genel Direktörü Rafael Mariano Grossi, Zaporijya Nükleer Santrali'ndeki güvenlik durumunun giderek kötüleştiğini belirterek, "Son derece endişeliyim ve azami itidal çağrımı yineliyorum" dedi.

Ukrayna'nın Zaporijya kentinde bulunan nükleer santralin etrafını çeviren yola dün insansız hava aracı (İHA) düştü. Yaşanan olay sonrası UAEA Genel Direktörü Grossi, nükleer santraldeki güvenlik durumunun giderek kötüleştiğine dikkat çekerek, "Ukrayna'nın Zaporijya Nükleer Enerji Santrali'ndeki (ZNPP) nükleer güvenlik durumu, santral sahası çevresindeki yola isabet eden bir insansız hava aracı saldırısının ardından kötüleşiyor. Zaporijya Nükleer Santrali'nin karşı karşıya olduğu nükleer emniyet ve güvenlik tehlikelerinin bir kez daha tırmanışa geçtiğini görüyoruz. Son derece endişeliyim ve tüm taraflara azami itidal ve santralin korunması için belirlenen beş somut ilkeye sıkı bir şekilde riayet edilmesi çağrımı yineliyorum" ifadelerini kullandı.

"İHA PATLAYICI YÜKLÜYDÜ"

UAEA, bölgede bulunan ekibin hasar tespit için inceleme yaptığını, yola düşen İHA'nın patlayıcı yüklü olduğunu belirterek, "Ekip derhal bölgeyi ziyaret etmiş ve hasarın patlayıcı yüklü bir insansız hava aracı tarafından meydana getirilmiş gibi göründüğünü rapor etmiştir. Olayda can kaybı yaşanmamış ve herhangi bir nükleer santral ekipmanı etkilenmemiştir. Ancak ZNPP'nin iki ana kapısı arasındaki yolda hasar meydana gelmiştir" dedi.

GEÇEN HAFTA SANTRALDE YANGIN ÇIKMIŞTI

UAEA, geçen hafta ZNPP'nin soğutma kulelerinden birinde çıkan yangında önemli ölçüde hasar meydana geldiğine dikkat çekerek, "10 Ağustos'ta ZNPP, UAEA ekibine, ZNPP personelinin çoğunun yaşadığı yakındaki Enerhodar kentindeki yerel elektrik ve su trafo merkezinin topçu saldırısına uğradığını bildirdi. Saldırı iki trafonun arızalanmasına neden olarak şehir genelinde elektrik kesintisine yol açtı. Sonuç olarak su, dizel jeneratörler kullanılarak temin edilmek zorunda kalındı. 11 Ağustos'ta UAEA ekibi ZNPP tarafından şehirde elektriğin yeniden sağlandığı konusunda bilgilendirildi. Bu hafta başında ZNPP soğutma kulelerinden birinde çıkan yangın, nükleer güvenliğe yönelik acil bir tehdit olmamasına rağmen, önemli ölçüde hasara yol açtı" açıklamasını yaptı.

Kaynak: DHA

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