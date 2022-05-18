Ukrayna'dan müzakere açıklaması: Rusya hala basmakalıp düşüncesini koruyor, ilerleme olmadığı için süreç askıya alındı

Rusya- Ukrayna savaşında 83. güne girilirken Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'in danışmanı Mihail Podolyak'tan müzakerelerin son durumuna dair açıklama geldi.

"SAVAŞ YİNE DE MÜZAKERE MASASINDA SONA ERECEKTİR"

Podolyak, ülkesinin ile Rusya ile yürüttüğü heyetler arası müzakere sürecinin askıya alındığını söyledi. Podolyak, şu ifadeleri kullandı:

"Müzakere süreci Ukrayna'da olayların nasıl geçmekte olduğuna bağlı. İstanbul Bildirisi'nden sonra önemli bir değişiklik veya ilerleme olmadığı için süreç askıya alındı. Rusya hala basmakalıp düşüncesini koruyor. Rusya, savaşın 82. gününe gelindiğinde bile genel olarak Ukrayna'daki durumun en başından beri düşündükleri ile aynı olmadığını anlamadı. Ancak şunu vurguluyorum; herhangi bir savaş yine de müzakere masasında sona erecektir."

ŞİMDİYE KADAR YAPILAN MÜZAKERELER OLUMLU SONUÇ VERMEDİ

Rusya ve Ukrayna heyetleri, ateşkesin sağlanması için Belarus'ta Gomel ve Brest şehirlerinde 3 defa, Türkiye'de İstanbul'da 1 defa yüz yüze müzakerelerde bulunmuştu.

29 Mart'ta İstanbul'da gerçekleştirilen müzakerelerde ateşkesin sağlanması yönünde her iki taraf anlamlı bir ilerleme sağlamıştı.??