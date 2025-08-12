Ukrayna\'dan Rus Eğitim Merkezine Saldırı

UKRAYNA ordusu, Rusya'nın askeri eğitim merkezine düzenlediği hava saldırısında 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 11 kişinin yaralandığını duyurdu.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne ait sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, Rus ordusunun dün gece ülkeye 4 balistik füze ve 48 adet insansız hava aracıyla (İHA) saldırdığı belirtildi. Hava savunma kuvvetleri tarafından 36 İHA'nın imha edildiği kaydedilen açıklamada, 3 füze ve 12 İHA'nın 7 ayrı noktaya isabet ettiği aktarıldı.

Ukrayna Ordusu Kara Kuvvetleri'nden yapılan yazılı açıklamada ise Rus güçlerinin 1 askeri eğitim sahasına hava saldırısı düzenlediği duyuruldu. Saldırının Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı bir askeri eğitim merkezine yönelik gerçekleştirildiği vurgulanan açıklamada, saldırı sonucu 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 11 kişinin de yaralandığı ifade edildi.