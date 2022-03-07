Ukrayna'dan tahliye edilen Türkler, Araplar ve Hindistanlılar yolda neler yaşadı? - Son Dakika
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BBC

Ukrayna'dan tahliye edilen Türkler, Araplar ve Hindistanlılar yolda neler yaşadı?

07.03.2022 17:49
Ukrayna'dan tahliye edilen Türkler, Araplar ve Hindistanlılar yolda neler yaşadı?

Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'yı işgal için başlattığı saldırılardan kaçan sivillerin sayısı 1 milyon 700 bine ulaştı.

Birleşmiş Milletler verilerine göre Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'yı işgal için başlattığı saldırılardan kaçan sivillerin sayısı 1 milyon 700 bine ulaştı.

Ülkeyi terk edenler batı sınırındaki Moldova, Romanya, Macaristan, Polonya ve Slovakya'ya gidiyor.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı ise ise 12 bine yakın Türk vatandaşının Ukrayna'dan tahliye edildiğini açıkladı.

Avrupa Birliği, işgalin sürmesi halinde kısa süre içinde 4 milyon kişinin Ukrayna'dan kaçabileceği uyarısı yaptı.

BBC Türkçe ekibi Ukrayna'dan çıkıp Romanya'ya giden Türk vatandaşları ile görüştü.

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Birleşmiş Milletler, Ukrayna, İşgal, Rusya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Ukrayna'dan tahliye edilen Türkler, Araplar ve Hindistanlılar yolda neler yaşadı? - Son Dakika

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