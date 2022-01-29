Üye Girişi
Ukrayna Devlet Başkanı'ndan Batılı ülkelere Rusya geriliminde 'panik yaratmayın' çağrısı - Son Dakika
BBC

Ukrayna Devlet Başkanı'ndan Batılı ülkelere Rusya geriliminde 'panik yaratmayın' çağrısı

29.01.2022 01:34
Ukrayna Devlet Başkanı'ndan Batılı ülkelere Rusya geriliminde 'panik yaratmayın' çağrısı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelensky, Batılı ülkeleri Rusya ile artan gerilimle alakalı panik yaratmamaya çağırdı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelensky, Batılı ülkeleri Rusya ile artan gerilimle alakalı panik yaratmamaya çağırdı.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Zelensky, olası işgal senaryolarının Ukrayna ekonomisini riske attığını söyledi.

Perşembe günü Zelenskiy ile görüşen ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın Ukrayna'yı Şubat ayında işgal edebileceğine işaret etti.

Rusya'nın Ukrayna sınırına yaklaşık 100 bin asker sevk etmiş olmasına karşılık Zelensky, bugünlerde yaşanan askeri sevkiyatın, geçtiğimiz bahar aylarında gerçekleşene göre daha büyük bir tehdit yaratmadığını belirtti.

Kiev'de düzenlediği basın toplantısında konuşan Zelensky, "Saygın devlet liderleri yarın bir savaş çıkacağını söylüyor. Ancak bu paniğin ülkemiz için neye mal oluyor?" diye sordu.

Birleşik Krallık, ABD ve Avustralya'nın Ukrayna'daki diplomatlarını geri çekmesinin bir hata olduğunu vurgulayan Zelensky, bu ülkeleri eleştirdi.

Zelensky ülkedeki durumun istikrarsızlaşmasının Ukrayna için en büyük tehdit olduğunu dile getirdi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la görüşen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batı'nın, Ukrayna'yı işgal etmesinden korkarken Rusya'nın güvenlikle ilgili endişelerini görmezden geldiğini söyledi.

Putin, Fransız mevkidaşına başka bir eyleme geçmeden önce ABD'nin sunduğu karşı teklifleri yakından inceleyeceğini belirtti.

Fransa ise iki liderin gerilimi düşürme konusunda anlaşmaya vardığını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, Macron Putin'e Rusya'nın komşu devletlerin egemenliğine saygı duyması gerektiğini söyledi.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin de, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmak için yeterli askeri kapasiteye sahip olduğunu aktardı.

Daha fazla silah yardımı yapmak da dahil olmak üzere ABD'nin Ukrayna'nın kendisini savunmasına yardım etmeye kararlı olduğunu ifade eden Austin, "Çatışma kaçınılmaz değil. Diplomasi için hala zaman var" dedi.

Öte yandan Almanya'nın Dış İstihbarat Servisi Başkanı Bruno Kahl ise, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmaya hazır olduğunu, ancak henüz bunu yapıp yapmamaya karar vermediğini söyledi.

Reuters'a konuşan Kahl, "Saldırı kararının henüz alınmadığına inanıyorum" dedi.

Putin'in Macron'la yaptığı görüşmeden kısa bir süre sonra, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ittifakın kararlılığını göstermek için Doğu Avrupa'daki varlığını artırmaya hazır olduğunu söyledi.

Stoltenberg, Rusya'nın Ukrayna sınırındaki Belarus'a savaşa hazır binlerce asker ve füze sistemi yerleştirdiğini söyledi.

Rusya geçtiğimiz ay Batılı ülkelere geniş kapsamlı güvenlik taleplerinde bulundu. Bu taleplerden bazıları şöyle:

ABD ve NATO ise Rusya'ya Ukrayna'nın kendi müttefiğini seçme hakkına sahip olduğunu söyleyerek yanıt verdi ancak Rusya'ya füze yerleştirme ve diğer konular hakkında görüşme teklifinde bulundu.

Ukrayna Devlet Başkanı'ndan Batılı ülkelere Rusya geriliminde 'panik yaratmayın' çağrısı
Ukrayna Devlet Başkanı'ndan Batılı ülkelere Rusya geriliminde 'panik yaratmayın' çağrısı
YORUMLAR
500

Tam Gemi Şok Denemeleri, Vladimir Putin, Ukrayna, Rusya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Ukrayna Devlet Başkanı'ndan Batılı ülkelere Rusya geriliminde 'panik yaratmayın' çağrısı - Son Dakika Dünya

BBC

Son Dakika: Türkiye'de 28 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 210 kişi vefat etti, 93 bin 586 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 28 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 210 kişi vefat etti, 93 bin 586 yeni vaka tespit edildi         
20:06
Ünlü avukat, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ortağı çıktı Ünlü avukat, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ortağı çıktı         
17:03
Vefat eden eşinin üzüntüsüne dayanamayıp, intihar etti Vefat eden eşinin üzüntüsüne dayanamayıp, intihar etti         
16:51
Josef'in Galatasaray-Tuzlaspor maçı için yaptığı paylaşım kıyameti kopardı Josef'in Galatasaray-Tuzlaspor maçı için yaptığı paylaşım kıyameti kopardı         
16:21
Annesi ölen kuzuya yapılanlar tepki topladı ama işin aslı çok başkaymış! Annesi ölen kuzuya yapılanlar tepki topladı ama işin aslı çok başkaymış!         
15:36
Tuzlaspor, Galatasaray'ı farklı yendi: 6-2! Resmi site skor paylaşmaktan kaçındı Tuzlaspor, Galatasaray'ı farklı yendi: 6-2! Resmi site skor paylaşmaktan kaçındı         
15:26
Genç kadın, 5 arkadaşı tarafından öldüresiye dövüldü! Üstüne o görüntülerle tehdit edildi Genç kadın, 5 arkadaşı tarafından öldüresiye dövüldü! Üstüne o görüntülerle tehdit edildi         
14:48
Gelecek Partisi'nden İYİ Parti ile yeni ittifak planlarına yalanlama: Olumsuz haberlere itibar etmeyin! Gelecek Partisi'nden İYİ Parti ile yeni ittifak planlarına yalanlama: Olumsuz haberlere itibar etmeyin!         
14:38
Ronaldo'dan sevgilisine büyük jest! Aşk karesi sosyal medyada gündem oldu Ronaldo'dan sevgilisine büyük jest! Aşk karesi sosyal medyada gündem oldu         
13:45
Avukat Mahmutyazıcıoğlu uğurlanıyor! Ece Erken'den erken yiten eşe veda: Keşke ben ölseydim Avukat Mahmutyazıcıoğlu uğurlanıyor! Ece Erken'den erken yiten eşe veda: Keşke ben ölseydim         
12:55
Burak Elmas, Ali Koç'un hayalini gerçekleştirdi! Kimsenin cesaret edemediği devrimi başlattı Burak Elmas, Ali Koç'un hayalini gerçekleştirdi! Kimsenin cesaret edemediği devrimi başlattı         
12:43
Eve gelen fatura çok sinirlendirdi! Seray Sever sosyal medyadan isyan etti: 150 metrekare eve gelen fatura Eve gelen fatura çok sinirlendirdi! Seray Sever sosyal medyadan isyan etti: 150 metrekare eve gelen fatura         
12:09
Vitor Pereira'nın koltuğu sonunda doldu! Löw artık Fenerbahçe'nin yeni hocası Vitor Pereira'nın koltuğu sonunda doldu! Löw artık Fenerbahçe'nin yeni hocası         
12:00
19 yaşındaki öğrencinin geliştirdiği yazılım Elon Musk'ı çok sinirlendirdi! Silmesi için 5 bin dolar teklif etti 19 yaşındaki öğrencinin geliştirdiği yazılım Elon Musk'ı çok sinirlendirdi! Silmesi için 5 bin dolar teklif etti         
11:18
Karagümrük alıyor! Taraftarın gitsin diye dua ettiği Max Meyer'e talip oldu Karagümrük alıyor! Taraftarın gitsin diye dua ettiği Max Meyer'e talip oldu         
11:04
İBB Başkanı canlı yayında: Sabah kalkıyorlar İmamoğlu, akşam İmamoğlu! Bunların derdi bu, Ekrem İmamoğlu ne yapsa konuşacaklar İBB Başkanı canlı yayında: Sabah kalkıyorlar İmamoğlu, akşam İmamoğlu! Bunların derdi bu, Ekrem İmamoğlu ne yapsa konuşacaklar         
10:04
Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde tetiği çeken isim tespit edildi: Drej Ali'nin yeğeni Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde tetiği çeken isim tespit edildi: Drej Ali'nin yeğeni         
07:43

Son Dakika Haberleri
00:35 Doğal gaz sızıntısından etkilenenlerin sayısı 9'a yükseldi
00:38 Meteoroloji'den sarı kodlu uyarı! 33 il tehlike altında
00:30 Yeşilçam'da "anne" rollerine hayat veren Diler Saraç hayatını kaybetti
23:55 Not bırakarak intihar eden arkadaşa son bakış! Görenlerin yürekleri paramparça oldu
23:44 Kılıçdaroğlu'nun canlı yayınını seyreden Fazıl Say: CHP genel başkanı keşke Canan Kaftancıoğlu olsaydı
23:25 Burak Elmas'tan transfer müjdeleri! Galatasaray iki isimle anlaştı
23:07 Kamyona çarpan otomobil hurda yığınına döndü: 3 ölü, 2 ağır yaralı
22:57 Kemal Kılıçdaroğlu'na AK Parti'nin anketlerdeki oy oranı soruldu! Cevabı şaşırttı
22:37 Aylin Aslım'dan Gülşen'in kıyafetlerini eleştiren Işın Karaca'ya sert sözler: Öyle mi vizyonsuz?
22:15 Bakan Yardımcısı Işıkgece, sebzeli makarna üretim tesisini ziyaret etti
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2022 01:44:35. #1.13#
SON DAKİKA: Ukrayna Devlet Başkanı'ndan Batılı ülkelere Rusya geriliminde 'panik yaratmayın' çağrısı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement