Ukrayna Dışişleri Bakanı Bakü\'de Aliyev ile Görüştü

UKRAYNA Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, Bakü'de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi. Sybiha, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün Bakü'de Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildim. Ukrayna-Azerbaycan ikili ilişkilerinin ve uluslararası gündemin temel konuları hakkında açık ve detaylı bir görüşme yaptık. Özellikle Rus saldırganlığına nasıl son verileceği, adil ve kalıcı bir barışın nasıl sağlanacağı konusuna odaklandık. Ben şahsen Cumhurbaşkanı Aliyev'e Azerbaycan'ın Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğine verdiği destek ile kış boyunca yaptığı insani ve enerji yardımları için teşekkür ettim. Ukrayna-Azerbaycan stratejik ortaklığının geliştirilmesindeki adımları görüştük. Azerbaycan'ın bu yıl 10-11 Temmuz tarihlerinde Roma'da yapılması planlanan Ukrayna Kurtarma Konferansı'na katılımı bu açıdan önemli olacak" ifadelerini kullandı.