Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba'dan daha fazla Rusya yaptırımı çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba'dan daha fazla Rusya yaptırımı çağrısı

23.02.2022 11:45
Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba'dan daha fazla Rusya yaptırımı çağrısı

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba yaptığı açıklamada Rusya'ya daha fazla yaptırım uygulanması çağrısında bulundu.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba yaptığı açıklamada Rusya'ya daha fazla yaptırım uygulanması çağrısında bulundu.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Rusya'ya daha fazla yaptırım uygulanması çağrısında bulunarak, "Putin'in daha fazla saldırganlığını durdurmak için ortaklarımızı şimdi Rusya'ya daha fazla yaptırım uygulamaya çağırıyoruz. İlk kararlı adımlar dün atıldı ve bunlar için minnettarız. Şimdi Putin'i durdurmak için baskının artması gerekiyor. (Putin'in) ekonomisini ve yakın dostlarını hedef alın. Daha fazla hedef alın, daha sert hedef alın, şimdi hedef alın" ifadelerini kullandı.


YORUMLAR
500
Ukrayna ve ABD, Rusya'ya karşı uygulanacak yaptırımları görüştü Ukrayna ve ABD, Rusya'ya karşı uygulanacak yaptırımları görüştü AB ülkelerinin dışişleri bakanları Rusya-Ukrayna krizi için toplandı AB ülkelerinin dışişleri bakanları Rusya-Ukrayna krizi için toplandı

Dmitro Kuleb, Medya, Rusya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba'dan daha fazla Rusya yaptırımı çağrısı - Son Dakika


Son Dakika
11:44 Elindeki uyuşturucuyu "Kuşu uçuruyorum" diye elinden çıkarmaya çalışırken narkotik köpeğine yakalandı
11:36 Almanya'da yaşayan adam Türkiye'de yatırım yapmak istedi! 4 milyon lira dolandırıldı
11:36 Ezgi Sertel altın gününün hakkını verdi! Instagram hesabından dans ettiği görüntüleri paylaştı
11:29 Akşener'den Erdoğan'ın "külfeti sırtlayacağız" çıkışına cevap: Çok beklersin çok!
11:27 İstihbarat Şefi Sergei Naryshkin, Putin'in karşısında ter döktü, kekelemeye başladı!
11:20 Mustafa Sarıgül'ün eski eşi Aylin Kotil: Geliyor gelmekte olan
11:18 Kılıçdaroğlu 28 Şubat'ın yıldönümünde 28 başörtülü kadınla buluşuyor!
11:15 Üç Kız Kardeş dizisinde dün akşam neler oldu? Türkan boşanma kararı alıyor
11:04 Masumlar Apartmanı'nda dün akşam neler oldu? Gülben en büyük korkusuyla yüzleşiyor
11:04 23 şubat altının gram fiyatı 841 lira seviyesinden alıcı buluyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2022 11:51:23. #1.13#
SON DAKİKA: Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba'dan daha fazla Rusya yaptırımı çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement