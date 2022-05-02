Ukrayna donanması, Türk SİHA'ları ile Rus ordusuna ait iki tekneyi batırdı - Son Dakika

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş 67 gündür devam ederken Ukrayna Donanması bugün bir video paylaşarak Karadeniz'deki Yılan Adası yakınlarında Rus donanmasına ait iki savaş teknesinin batırıldığını duyurdu.

TÜRK SİHA'LAR KULLANILDI

Paylaşılan görüntülerde Türk yapımı SİHA'ların kullanıldığı belirtilirken, Rusya'ya ait Raptor tipi savaş gemisinin anında battığı belirtildi. Raptor devriye gemilerinin Karadeniz'in kuzeybatısında devriye gezdiği aktarıldı.

GENELKURMAY BAŞKANI SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Bir süre önce Ukrayna'nın saldırısında ağır hasar alan Moskva isimli amiral gemisinin olduğu bölgede olayın gerçekleştiği belirtildi. Genelkurmay Başkanı Valeri Zaluzhniy, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, "Sabaha karşı iki Raptor tipi tekne Yılan Adası yakınlarında yok edildi" dedi.

RUSYA'DAN HERHANGİ BİR AÇIKLAMA YOK

Bölgedeki Rus personelinin tahliyesi ve yeni askerlerin taşınması için kullanılan Raptor teknelerine düzenlenen saldırı ile ilgili Moskova'dan bir açıklama gelmedi. Yüksek hızlı arama-kurtarma teknesi saatte 160 kilometre hıza kadar çıkabiliyor.