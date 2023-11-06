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Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujnıy'ın Asistanı Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujnıy'ın Asistanı Hayatını Kaybetti

Son Güncelleme: 06.11.2023 23:01

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujnıy'ın asistanı Gennadiy Çastyakov'un doğum günü hediyesindeki el bombasının patlaması sonucu hayatını kaybettiği, oğlunun ağır yaralandığı bildirildi. Zalujnıy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Çastyakov'un trajik koşullarda ailesiyle doğum gününü kutladığı sırada öldüğünü belirtti. Olayın neden ve koşullarının soruşturma sırasında belirleneceği kaydedildi.

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujnıy'ın asistanı Gennadiy Çastyakov'un, doğum günü hediyesindeki el bombasının patlaması sonucu hayatını kaybettiği, oğlunun ağır yaralandığı bildirildi.

DOĞUM GÜNÜ HEDİYESİNDEKİ EL BOMBASI PATLADI

Zalujnıy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bugün asistanı ve yakın arkadaşı Çastyakov'un trajik koşullarda ailesiyle doğum gününü kutladığı sırada öldüğünü belirtti. Doğum günü hediyelerinin birinin içinde bilinmeyen bir patlayıcının infilak ettiğini aktaran Zalujnıy, "Gennadiy'in eşi ve 4 çocuğu kaldı. Ailesine başsağlığı diliyorum. Gennadiy, tam ölçekli savaşın başlamasından bu yana benim için güvenilir bir omuz oldu, hayatını tamamen Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ve Rus saldırganlığıyla mücadeleye adadı." ifadesine yer verdi. Zalujnıy, olayın neden ve koşullarının soruşturma sırasında belirleneceğini kaydetti.

SUİKASTLE İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ukrayna Ulusal Polis Teşkilatından yapılan açıklamada da Kiev bölgesinin Çayki köyündeki bir apartmanda patlama ihbarı alınması üzerine polis ekiplerinin olay yerine ulaştığı belirtildi. İlk belirlemelere göre 39 yaşındaki Çastyakov'un el bombası patlaması sonucu hayatını kaybettiği aktarılan açıklamada, onun 13 yaşındaki oğlunun ağır yaralandığı ifade edildi. Açıklamada, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Dünya Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujnıy'ın Asistanı Hayatını Kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujnıy'ın Asistanı Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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