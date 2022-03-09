Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı iddia etti: Savaşta yaşamını yitiren Rus askerlerin sayısı 12 binden fazla - Son Dakika
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Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı iddia etti: Savaşta yaşamını yitiren Rus askerlerin sayısı 12 binden fazla

09.03.2022 14:56

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik düzenlediği askeri harekatın 14. gününde, ateşkes müzakerelerine rağmen iki ülke ordusu da kayıplar vermeye devam ediyor. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, savaşta yaşamını yitiren Rus asker sayısının 12 binden fazla olduğunu iddia etti. Diğer taraftan Rusya'ya ait olan 49 uçak, 81 helikopter, 317 tank, 1070 zırhlı araç, 120 topçu sistemi, 482 araç, 60 yakıt tankı ve 7 insansız hava aracının etkisiz hale getirildiği öne sürüldü.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları 14. gününde de devam ediyor. Bölgede sivillerin tahliyesi sürerken iki taraf arasında yaşanan şiddetli çatışmalar etkisini artırarak devam ettiriyor. Öte yandan Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı gün içerisinde yaptığı açıklamada Rus ordusunun personel ve teçhizat kaybını açıkladı.

12 BİN RUS ASKERİ HAYATINI KAYBETTİ

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı 14 gündür yaşanan savaşta hayatını kaybeden Rus asker sayısının 12 binden fazla olduğunu iddia etti. Bunun yanı sıra Rusya'ya ait 49 uçak, 81 helikopter, 317 tank, 1070 zırhlı araç, 120 topçu sistemi, 482 araç, 60 yakıt tankı ve 7 insansız hava aracının etkisiz hale getirildiği öne sürüldü.

RUSYA UKRAYNA'NIN AÇIKLAMALARINI YALANLANLAMIŞTI

Rusya Savunma Bakanlığı geçtiğimiz günlerde Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı'nın yaptığı açıklamayı yalanlayarak, işgal sırasında toplam 498 Rus askerinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu. Bakanlık bin 597 askerin ise yaralandığını aktardı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Dünya Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı iddia etti: Savaşta yaşamını yitiren Rus askerlerin sayısı 12 binden fazla - Son Dakika


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