Rusya- Ukrayna savaşında 43. güne girilirken Ukrayna tarafından yeni bir iddia ortaya atıldı. Buna göre, Rusya yeni bir saldırıya geçmek için hazırlıklarını sürdürüyor.
Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, 6 Nisan akşamı verilerine göre Rusya'nın kaybettiği asker sayısının 18 bin 600 olarak güncellendiği belirtildi.
Rus ordusunun gün içinde 6 yerleşim birimine düzenlediği saldırı operasyonunun başarısız olduğu ifade edilen açıklamada, Ukrayna askerlerinin Herson bölgesindeki Osokarovka yerleşim biriminin kontrolünü geri aldığı kaydedildi.
Açıklamada, Rusya'nın Donetsk ile Luhansk bölgesi ve Mariupol şehri üzerinde tam kontrolü sağlamak için Ukrayna'nın doğusunda taarruz operasyonuna hazırlık çabalarını sürdürdüğü bildirildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Dünya › Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı: Rusya, Ukrayna'nın doğusunda taarruz operasyonuna hazırlanıyor - Son Dakika