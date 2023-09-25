Ukrayna, Karadeniz\'de bulunan Rus deniz donanmasına yapılan saldırıda Rus donanma komutanın öldürüldüğünü açıkladı

Ukrayna, işgal altındaki Kırım'daki deniz üssüne yapılan füze saldırısında Rusya'nın Karadeniz Filosu komutanı Amiral Viktor Sokolov'un öldürüldüğünü açıkladı.

Ukrayna, iddiayı doğrulamasa da, doğrulandığı takdirde savaşın şimdiye kadar öldürülen en yüksek rütbeli komutan olacak.

Ukrayna Özel Operasyonlar Kuvvetleri, füze saldırısında ölen 34 subay arasında Karadeniz Filosu komutanının da bulunduğunu söyledi.

Ukrayna'nın istihbarat şefi Kyrylo Budanov, Cuma günkü saldırının sonucunda en az dokuz kişinin öldüğünü ve 16 kişinin yaralandığını söyledi. Saldırının hemen ardından Rusya Savunma Bakanlığı, bir askerin öldüğünü söyledi.

Rusya, 2014 yılında uluslararası hukuka aykırı bir şekilde Ukrayna'nın Kırım'ını ilhak etti. O zamandan beri yarımadanın askeri varlığını güçlendirdi ancak Ukrayna'nın saldırılarına giderek daha fazla hedef haline geldi.