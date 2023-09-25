Ukrayna, Karadeniz'de bulunan Rus deniz donanmasına yapılan saldırıda Rus donanma komutanın öldürüldüğünü açıkladı - Son Dakika

Ukrayna, Karadeniz'de bulunan Rus deniz donanmasına yapılan saldırıda Rus donanma komutanın öldürüldüğünü açıkladı

Ukrayna, Karadeniz\'de bulunan Rus deniz donanmasına yapılan saldırıda Rus donanma komutanın öldürüldüğünü açıkladı
Son Güncelleme: 25.09.2023 17:09

Ukraine, işgal altındaki Kırım'da bulunan deniz üssüne yapılan füze saldırısında Rusya'nın Karadeniz Filosu komutanı Amiral Viktor Sokolov'un öldüğünü duyurdu. Bu, savaşın şimdiye kadar öldürülen en yüksek rütbeli komutan olabilir

Ukrayna, işgal altındaki Kırım'daki deniz üssüne yapılan füze saldırısında Rusya'nın Karadeniz Filosu komutanı Amiral Viktor Sokolov'un öldürüldüğünü açıkladı.

Ukrayna, Karadeniz'de bulunan Rus deniz donanmasına yapılan saldırıda Rus donanma komutanın öldürüldüğünü açıkladı

Ukrayna, iddiayı doğrulamasa da, doğrulandığı takdirde savaşın şimdiye kadar öldürülen en yüksek rütbeli komutan olacak.

Ukrayna Özel Operasyonlar Kuvvetleri, füze saldırısında ölen 34 subay arasında Karadeniz Filosu komutanının da bulunduğunu söyledi.

Ukrayna'nın istihbarat şefi Kyrylo Budanov, Cuma günkü saldırının sonucunda en az dokuz kişinin öldüğünü ve 16 kişinin yaralandığını söyledi. Saldırının hemen ardından Rusya Savunma Bakanlığı, bir askerin öldüğünü söyledi.

Rusya, 2014 yılında uluslararası hukuka aykırı bir şekilde Ukrayna'nın Kırım'ını ilhak etti. O zamandan beri yarımadanın askeri varlığını güçlendirdi ancak Ukrayna'nın saldırılarına giderek daha fazla hedef haline geldi.

Abdullah Teymur
Sondakika.com - Dünya

Ukrayna, Rusya, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Ukrayna, Karadeniz'de bulunan Rus deniz donanmasına yapılan saldırıda Rus donanma komutanın öldürüldüğünü açıkladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ukrayna, Karadeniz'de bulunan Rus deniz donanmasına yapılan saldırıda Rus donanma komutanın öldürüldüğünü açıkladı - Son Dakika
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