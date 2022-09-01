Ukrayna: Rusya, BM ekibinin rotasını bombalıyor

Ukrayna'nın Zaporijya bölgesi İdari Başkanı Oleksandr Starukh, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (IAEA) ekibinin önceden kararlaştırılmış rotasını bombaladığını söyledi.

Starukh sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ruslar, IAEA misyonunun Zaporijya kentinden nükleer santrale, önceden kararlaştırılan rotasını bombalıyor. BM öncü ekibi, güvenlik nedeniyle hareket edemiyor. Ukrayna, uluslararası IAEA misyonunun santrale olan güvenli erişimini organize etmek için çaba göstermeye devam ediyor. Rusya Federasyonu'ndan provokasyonları durdurmasını ve IAEA'ya Ukrayna nükleer tesisine engelsiz erişim izni vermesini talep ediyoruz" denildi.

SANTRALİN YAKININDA BOMBARDIMANUkrayna enerji şirketi Energoatom ise Zaporijya nükleer santralinin çok yakınında bulunan Energodar bölgesinin sabah saatlerinden itibaren bombalandığını duyurdu. Energoatom'dan yapılan açıklamada, "Energodar'da sabah 5'ten bu yana bombardıman durmadı. Çok sayıda sivil nesnenin vurulduğu biliniyor. Can kayıpları var. Bilgi edinilmeye çalışılıyor" denildi.RUSYA SAVUNMA BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin BM ekibinin buluşma noktası yakınlarına ve nükleer santrale bombardıman düzenlediğini duyurdu. Açıklamada, "İlk güç ünitesinden 400 metre uzakta dört patlama oldu. Kiev rejiminin provokasyonu, IAEA çalışma grubunun Zaporijya nükleer santraline gelişini engellemeyi amaçlıyor" ifadeleri kullanıldı.