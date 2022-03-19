Ukrayna Ordusu duyurdu: Rusya'nın 5. komutanını da öldürdük - Son Dakika

Ukrayna ordusu, Rusya ordusundan Korgeneral Andrey Mordviçev'in Ukrayna'daki çatışmalarda öldüğünü bildirdi. Ukrayna Kara Kuvvetleri'nin sosyal medyada paylaştığı mesajda, Mordviçev'in işgal sürecinde öldürülen 5. komutan olduğu belirtildi.
Rus Güney Askeri Bölgesi 8. birlik komutanı olan Mordviçev'in Çernobayevka kasabasında top atışı sonucu hayatını kaybettiği kaydedildi.
Ukrayna ordusu, Twitter mesajında da Mordviçev'in üzeri kırmızı çarpıyla çizilmiş bir fotoğrafı paylaşıldı. Mesajda "Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri Güney Askeri Bölgesi 8. Genel Ordusu Komutanı Korgeneral Andrei Mordvichev öldürüldü" ifadesi yer aldı.
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