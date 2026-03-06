Ukrayna-Rusya Esir Takası: 600 Asker Serbest Bırakıldı - Son Dakika
Ukrayna-Rusya Esir Takası: 600 Asker Serbest Bırakıldı

Ukrayna-Rusya Esir Takası: 600 Asker Serbest Bırakıldı
06.03.2026 17:10
Rusya ve Ukrayna, 300'er askerle toplam 600 askeri karşılıklı olarak serbest bıraktı.

RUSYA Savunma Bakanlığı, Ukrayna ile yapılan yeni esir takası anlaşması kapsamında 300 Rus ve 300 Ukraynalı olmak üzere toplam 600 askerin karşılıklı olarak serbest bırakıldığını bildirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Kiev yönetiminin kontrolündeki topraklardan 300 Rus askerinin geri getirildiği belirtilerek, bunun karşılığında 300 Ukrayna askerinin karşı tarafa teslim edildiği kaydedildi. Toplam 600 askeri kapsayan söz konusu esir değişiminin, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve ABD'nin arabuluculuğuyla gerçekleştirildiği aktarıldı. Serbest bırakılan Rus askerlerinin şu an Belarus'ta bulunduğu ve tıbbi ile psikolojik kontrollerin ardından kısa süre içinde Rusya'ya getirileceği bilgisi paylaşıldı.

Öte yandan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de konuya ilişkin sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 300 Ukraynalı savunmacının daha Rus esaretinden kurtularak evlerine döndüğünü duyurdu. Serbest bırakılan askerlerin çoğunun bir yıldan fazla süredir, bazılarının ise savaşın başladığı 2022 yılından bu yana esaret altında tutulduğunu belirten Zelenskiy, tüm Ukraynalı esirlerin serbest bırakılması için çalışmalarını aralıksız sürdüreceklerini kaydetti. Zelenskiy ayrıca, takas sürecine sağladığı katkılardan dolayı ABD yönetimine teşekkür ettiğini bildirdi.

Ukrayna ile Rusya arasında dün gerçekleşen esir takasında da 400 asker serbest bırakılmıştı.

Kaynak: DHA

Diplomasi, Güvenlik, Ukrayna, Rusya, Dünya, Son Dakika

