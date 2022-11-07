Rusya lideri Putin kararnameyi imzaladı! Ssuç işleyenleri cepheye gönderecek

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24 Şubat'ta başlayan Ukrayna- Rusya Savaşı devam ediyor. Savaşta önemli derecede lojistik ve insan ihtiyacı bulunan Rusya'da farklı adımlar da atılmaya başlandı. Son olarak Putin'in imzaladığı kararname de oldukça dikkat çekti.

SUÇ İŞLEYENLER CEPHEYE GÖNDERİLECEK

Rusya lideri Putin; cinayet, hırsızlık, uyuşturucu vb. suçlardan sabıkalı olanları askere alıp cepheye gönderebilecek bir kararnameyi imzaladı. Buna göre ülkede suç işleyenler cepheye gitme riski ile karşı karşıya kalacak.

KISMİ SEFERBERLİK İLAN EDİLMİŞTİ

Rusya cephe hattında ağır kayıplar yaşadıktan sonra geçtiğimiz aylarda ülkede kısmi seferberlik ilan etmişti. Bu kapsamda yetkililerin yaptıkları açıklamada, askere çağrılan kişilerin sayısının 200 bini bulduğu aktarılmıştı. Birçok Rus vatandaşı da seferberlik sırasında askere alınmayı reddederek ülkeyi terk etmişti.

PUTİN KİEV'E SALDIRIYOR

Öte yandan savaşın şiddeti de artıyor. Özellikle Rus savaş uçakları son günlerde başkent Kiev'de yaptıkları saldırılar ile şehrin altyapısını vuruyor. Kiev, bu saldırılarda ciddi yaralar alırken, Ukrayna lideri Zelenski'nin teslim olmasını hedefliyor.