İkinci Çernobil korkusu dünyayı esir aldı! Zaporijya Nükleer Santrali ulusal enerji şebekesinden tamamen ayrıldı

Küs olduğu babasını hastanede de yalnız bırakmayan Ahmet Tatlı'nın sözleri duygulandırdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rusya'nın restine çok sert tepki: Bir gece ansızın gelebiliriz

Rusya- Ukrayna çatışması devam ederken gözler savaşın tam ortasında kalan Avrupa'nın en büyük nükleer santralı Zaporijya çevrildi. Ukrayna Devlet Nükleer Enerji Şirketi Energoatom, Zaporijya Nükleer Santrali'nin elektrik şebekesiyle bağlantısının tarihte ilk defa kesildiğini bildirdi. Tüm dünyayı ikinci bir 'Çernobil' korkusu sararken, bu hamlenin santralde arızaya ve bununla birlikte de nükleer sızıntıya yol açmasından endişe ediliyor.

"İLK KEZ YAŞANAN BİR DURUM"

Energatom'un yapılan açıklamada, "Zaporijya Nükleer Enerji Santrali, Ulusal Enerji şebekesinden tamamen koptu. Bu tesisin tarihinde ilk kez yaşanan bir durum." denildi.

Şirketten yapılan yazılı açıklamada, nükleer tesisin civarında çıkan yangınların, santrali Ukrayna'nın elektrik şebekesine bağlayan hatlara zarar verdiği belirtildi. Açıklamada, hatların hasara uğraması nedeniyle santralin elektrik şebekesiyle bağlantısının tarihte ilk defa kesildiği ifade edildi.

Santralin bulunduğu Energodar'daki Rus yanlısı yetkililer tarafından bugün yapılan açıklamada ise bölgedeki çatışmalardan ötürü yaşanan elektrik kesintisi nedeniyle santralde güvenlik sisteminin devreye girdiği bildirilmişti.

"90 DAKİKA SOĞUTMA SAĞLAYAMAZSANIZ, ERİME BAŞLAYACAK"

Ukrayna devletine ait nükleer enerji şirketi Energoatom'un başkanı Petro Kotin, Rusya'nın Zaporijya tesisini Ukrayna'nın elektrik şebekesinden ayırmayı planladığını, bu durumun ciddi bir soğutma sistemi arızası riski doğurduğunu açıkladı. Rus mühendislerin nükleer santrali Ukrayna'nın elektrik şebekesinden kesmek için ayrıntılı planlar oluşturduklarını belirten Kotin, "Bu bağlantı kesilmesi sırasında tesis herhangi bir güç kaynağına bağlanmayacak ve tehlikenin ana nedeni bu. 90 dakika soğutma sağlayamazsanız, zaten erime başlayacak" dedi.

SANTRAL 4 MART'TA RUSLAR TARAFINDAN ELE GEÇİRİLMİŞTİ

Ukrayna'nın güneydoğusundaki Zaporijya Nükleer Santrali, Avrupa'nın en büyük nükleer santrali konumunda bulunuyor. 6 nükleer reaktör bulunan ve 5 bin 700 megavatsaat elektrik üretim kapasitesine sahip santral, Ukrayna'daki toplam elektriğin yüzde 20'sini sağlıyor. Santral, 4 Mart'ta Ruslar tarafından ele geçirilmişti. Halihazırda Rus ordusu kontrolünde olan santralin çevresinde topçu saldırıları yaşanıyor. Ukrayna ve Rusya bu saldırılar konusunda birbirini suçluyor.