İkinci Çernobil korkusu dünyayı esir aldı! Zaporijya Nükleer Santrali ulusal enerji şebekesinden tamamen ayrıldı - Son Dakika
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İkinci Çernobil korkusu dünyayı esir aldı! Zaporijya Nükleer Santrali ulusal enerji şebekesinden tamamen ayrıldı

25.08.2022 17:37

Ukrayna-Rusya savaşının tam ortasında kalan Avrupa'nın en büyük nükleer santralı Zaporijya'da tehlike çanları çalmaya başladı. Rusya'nın santralin faaliyetlerini durdurmasıyla tüm dünyada ikinci bir Çernobil korkusu yaşanıyor. Ukrayna Nükleer Enerji Ajansı Energatom, santralin Ulusal Enerji şebekesinden tamamen koptuğunu belirtirken, bu durumun nükleer sızıntıya yol açmasından endişe ediliyor.

Rusya- Ukrayna çatışması devam ederken gözler savaşın tam ortasında kalan Avrupa'nın en büyük nükleer santralı Zaporijya çevrildi. Ukrayna Devlet Nükleer Enerji Şirketi Energoatom, Zaporijya Nükleer Santrali'nin elektrik şebekesiyle bağlantısının tarihte ilk defa kesildiğini bildirdi. Tüm dünyayı ikinci bir 'Çernobil' korkusu sararken, bu hamlenin santralde arızaya ve bununla birlikte de nükleer sızıntıya yol açmasından endişe ediliyor.

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"İLK KEZ YAŞANAN BİR DURUM"

Energatom'un yapılan açıklamada, "Zaporijya Nükleer Enerji Santrali, Ulusal Enerji şebekesinden tamamen koptu. Bu tesisin tarihinde ilk kez yaşanan bir durum." denildi.

Şirketten yapılan yazılı açıklamada, nükleer tesisin civarında çıkan yangınların, santrali Ukrayna'nın elektrik şebekesine bağlayan hatlara zarar verdiği belirtildi. Açıklamada, hatların hasara uğraması nedeniyle santralin elektrik şebekesiyle bağlantısının tarihte ilk defa kesildiği ifade edildi.

Santralin bulunduğu Energodar'daki Rus yanlısı yetkililer tarafından bugün yapılan açıklamada ise bölgedeki çatışmalardan ötürü yaşanan elektrik kesintisi nedeniyle santralde güvenlik sisteminin devreye girdiği bildirilmişti.

Rusya, Avrupa'nın en büyük nükleer santralinin fişini çekti! Tüm dünyayı ikinci Çernobil korkusu sardı

"90 DAKİKA SOĞUTMA SAĞLAYAMAZSANIZ, ERİME BAŞLAYACAK"

Ukrayna devletine ait nükleer enerji şirketi Energoatom'un başkanı Petro Kotin, Rusya'nın Zaporijya tesisini Ukrayna'nın elektrik şebekesinden ayırmayı planladığını, bu durumun ciddi bir soğutma sistemi arızası riski doğurduğunu açıkladı. Rus mühendislerin nükleer santrali Ukrayna'nın elektrik şebekesinden kesmek için ayrıntılı planlar oluşturduklarını belirten Kotin, "Bu bağlantı kesilmesi sırasında tesis herhangi bir güç kaynağına bağlanmayacak ve tehlikenin ana nedeni bu. 90 dakika soğutma sağlayamazsanız, zaten erime başlayacak" dedi.

Rusya, Avrupa'nın en büyük nükleer santralinin fişini çekti! Tüm dünyayı ikinci Çernobil korkusu sardı

SANTRAL 4 MART'TA RUSLAR TARAFINDAN ELE GEÇİRİLMİŞTİ

Ukrayna'nın güneydoğusundaki Zaporijya Nükleer Santrali, Avrupa'nın en büyük nükleer santrali konumunda bulunuyor. 6 nükleer reaktör bulunan ve 5 bin 700 megavatsaat elektrik üretim kapasitesine sahip santral, Ukrayna'daki toplam elektriğin yüzde 20'sini sağlıyor. Santral, 4 Mart'ta Ruslar tarafından ele geçirilmişti. Halihazırda Rus ordusu kontrolünde olan santralin çevresinde topçu saldırıları yaşanıyor. Ukrayna ve Rusya bu saldırılar konusunda birbirini suçluyor.

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Ukrayna, Rusya, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya İkinci Çernobil korkusu dünyayı esir aldı! Zaporijya Nükleer Santrali ulusal enerji şebekesinden tamamen ayrıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İkinci Çernobil korkusu dünyayı esir aldı! Zaporijya Nükleer Santrali ulusal enerji şebekesinden tamamen ayrıldı - Son Dakika
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