Ukrayna savaşı: Putin'in hasta olduğu iddiaları yalanlandı - Son Dakika
Üye Girişi
BBC

Ukrayna savaşı: Putin'in hasta olduğu iddiaları yalanlandı

30.05.2022 17:14
Ukrayna savaşı: Putin'in hasta olduğu iddiaları yalanlandı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in hasta olduğu iddialarını yalanladı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in hasta olduğu iddialarını yalanladı.

Fransız televizyonuna konuşan Lavrov, Rus liderin her gün halk içine karıştığını ve "aklı başında olan hiç kimsenin" Putin'de bir hastalık izine rastlayamayacağını savundu.

Bu yıl 70'inci yaşını dolduracak olan Vladimir Putin'in ciddi bir rahatsızlığı bulunduğu, belki de kanser olduğu yönünde medyada artan spekülasyonlar söz konusu.

Lavrov mülakatı, Ukrayna'nın Donbas bölgesine saldırıların giderek tırmandığı bir dönemde gerçekleşti.

Dışişleri Bakanı, bölgenin "özgürleştirilmesinin" Rusya'nın koşulsuz önceliklerinden biri olduğunu söyledi.

Rusya'nın neo-Nazi bir rejime karşı savaştığı söylemini de tekrarlayan Lavrov, Putin'in düzenli olarak kamuoyu önüne çıktığını ve kendisinde hiçbir hastalık izi görülmediğini belirtti.

Lavrov "Putin'i ekranlarda görebiliyor, konuşmalarını dinleyebiliyor, dediklerini okuyabiliyorsunuz. Kendisinin hasta olduğu yönündeki dedikoduları yayanları vicdanlarıyla baş başa bırakıyorum," diye konuştu.

Geçtiğimiz hafta içinde medyada bazı İngiliz istihbarat kaynaklarının Putin'in hasta olduğu yönündeki iddialarına yer verilmişti.

Sağlıklı yaşam tarzı ve spora düşkünlüğüyle bilinen Putin'in kronik bir rahatsızlığı olduğu yönündeki iddialar son yıllarda sıkça duyulur olmuştu.

Ukrayna savaşının insani boyutuyla ilgili soruları da yanıtlayan Lavrov, Rus askerlerinin sivil altyapıya yönelik saldırıları önlemeleri için kesin emirler aldıklarını ileri sürdü.

Birleşmiş Milletler, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin başladığı 24 Şubat'tan bu yana 4 bin 31 sivilin hayatını kaybettiği, 4 bin 735'inin de yaralandığını belirtmişti.

Savaşın başlamasından bu yana 14 milyonun üzerinde kişi de evlerini terk etmek zorunda kalmıştı.

Ukrayna savaşı: Putin'in hasta olduğu iddiaları yalanlandı
Ukrayna savaşı: Putin'in hasta olduğu iddiaları yalanlandı
Ukrayna savaşı: Putin'in hasta olduğu iddiaları yalanlandı
İlgili Haberler
YORUMLAR
500
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le görüşmesinde, İstanbul'da, Rusya, Ukrayna ve BM ile bir araya gelerek muhtemel bir gözlem mekanizmasında rol... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le görüşmesinde, İstanbul'da, Rusya, Ukrayna ve BM ile bir araya gelerek muhtemel bir gözlem mekanizmasında rol... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'le yaptığı telefon görüşmesinde ikili ilişkiler, Ukrayna-Rusya savaşı başta olmak üzere bölgesel... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'le yaptığı telefon görüşmesinde ikili ilişkiler, Ukrayna-Rusya savaşı başta olmak üzere bölgesel... 'Putin'in 3 yıl ömrü kaldı' iddialarına Lavrov'dan yanıt: Mantıklı insanların hastalık, halsizlik belirtileri görebileceğini sanmıyorum 'Putin'in 3 yıl ömrü kaldı' iddialarına Lavrov'dan yanıt: Mantıklı insanların hastalık, halsizlik belirtileri görebileceğini sanmıyorum
Kaynak: BBC

Mevlüt Çavuşoğlu, Vladimir Putin, Sergey Lavrov, Rusya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Ukrayna savaşı: Putin'in hasta olduğu iddiaları yalanlandı - Son Dakika

BBC

Son Dakika
17:13 Galatasaray'da başkan adayı Dursun Özbek'in teknik direktörlük koltuğu için adayları Fatih Terim ve Okan Buruk
17:11 Yükselen konut fiyatlarına yeni önlem! Hazine arazileri ağustosta satışa çıkartılıyor!
17:08 Türkiye'de 2023'ten önce yapılacak tek seçim! Dodurga'da başkanlık yarışı heyecan yarattı
17:06 Libya sınırında altın madencileri arasında devam eden çatışmalarda 100'den fazla kişi hayatını kaybetti
16:50 Yargı ekibi başarısını kutladı! Başrol oyuncusu Pınar Deniz'in dans performansı dikkat çekti
16:45 Melek Mosso'ya bir darbe daha! Isparta'da iptal edilen konserinden sonra Kocaeli'nde sahne alacağı festival de yasaklandı
16:40 Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, Özdağ ile kameralar karşısına geçti: Tarım siyaset üstü tutulmalı
16:36 12 Dev Adam'ın Dünya Kupası Elemeleri'ndeki Büyük Britanya maçının aday kadrosu açıklandı.
16:09 Cristiano Ronaldo'dan şaşırtan hamle! Eski hocasının takımına gidiyor
16:08 İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ilin valiliğine maske genelgesi: Sağlık kuruluşlarındaki maske kullanımı devam edecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.05.2022 17:42:47. #1.11#
SON DAKİKA: Ukrayna savaşı: Putin'in hasta olduğu iddiaları yalanlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement