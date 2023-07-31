Ukrayna Şehirlerine Rus Saldırısı: Ölü ve Yaralılar Var - Son Dakika
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Ukrayna Şehirlerine Rus Saldırısı: Ölü ve Yaralılar Var

31.07.2023 12:08

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rus ordusunun Kriviy Rig ve Herson şehirlerinde apartmanları ve bir üniversite binasını vurduğunu, ölü ve yaralıların olduğunu bildirdi. Zelenskiy, Rusya'nın saldırılarıyla ilgili açıklama yaparak, Rus terörü nedeniyle yakınlarını kaybedenlere başsağlığı diledi. İçişleri Bakanı Klimenko ise saldırı sonucunda bir kişinin hayatını kaybettiğini ve arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirtti. Ayrıca Donetsk'e yapılan saldırıda da bir kişi öldü, iki otomobil ve bir otobüs yandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun bu sabah Kriviy Rig ve Herson kentlerinde apartmanları ve bir üniversite binasını vurduğunu, ölü ve yaralıların olduğunu bildirdi.

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın bu sabah Ukrayna şehirlerine düzenlediği saldırıları değerlendirdi.

"Ukrayna'nın bölgeleri; barışçıl şehirleri ve insanları terörize etmeye devam eden Rusya'nın ateşi altında" olduğuna işaret eden Zelenskiy, "Pazartesi sabahı Kriviy Rig'de, Herson'da konutlar ve bir üniversite binası vuruldu. Ne yazık ki ölü ve yaralılar var. Enkaz altında insanlar olabilir. Rus terörü nedeniyle yakınlarını kaybedenlere başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.

Zelenskiy, tüm acil servislerin olay yerinde çalıştığına dikkati çekerek mümkün olduğunca çok insan kurtarmaya çalıştıklarını, İçişleri Bakanlığı ve Ukrayna Güvenlik Servisi ile de görüşmeler yaptığını aktardı.

Son günlerde Rusya'nın şehirleri hedef aldığını söyleyen Zelenskiy, Rus ordusunun sivil tesisleri ve binaları bombaladığını ancak bunun kendilerini korkutmadığını ifade etti.

Ukrayna İçişleri Bakanı İgor Klimenko da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rus ordusunun Kriviy Rig'e iki füzeyle saldırdığını belirterek "Füzelerden biri dört katlı bir eğitim kurumu binasına isabet etti. Enkaz altında muhtemelen insanlar var. Arama kurtarma ekipleri ve polis çalışıyor." ifadesini kullandı.

İkinci füzenin bir apartmana isabet ettiğini dile getiren Klimenko, "Füze, binanın 4. kattan 9. kata kadarki bölümünü tahrip etti. Yangın çıktı. Saat 10.15 itibarıyla bir kişi hayatını kaybetti, 10 kişi tıbbi yardım istedi. Acil durum çalışanları yangını söndürüyor ve enkazı temizliyor. İçeride halen insanlar olabilir." değerlendirmesini yaptı.

Herson Bölgesi Askeri İdare Başkanı Aleksandr Prokudin de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, saat 08.20 sularında Rusya'nın çok namlulu roketatar sistemleriyle Herson şehrinin merkez kısmını bombaladığını ifade ederek saldırı sonucunda bir kamu şirketi çalışanının hayatını kaybettiğini aktardı.

Ukrayna'nın Donetsk'e saldırılarında da 1 kişi öldü

Öte yandan TASS haber ajansına göre, yerel yetkililer, sabah saatlerinde Ukrayna ordusunun HIMARS çoklu roketatar sistemleriyle Donetsk şehir merkezine füze saldırıları düzenlediğini ifade etti.

Saldırıda bir kişinin yaşamını yitirdiği, iki otomobil ile bir otobüsün yandığı belirtildi.

Sözde Donetsk Belediye Başkanı Aleksey Kulemzin de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, saldırıda bir kişinin öldüğünü, üç kişinin yaralandığını duyurdu.

Kaynak: AA
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Volodimir Zelenskiy, Ukrayna, Herson, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Ukrayna Şehirlerine Rus Saldırısı: Ölü ve Yaralılar Var - Son Dakika


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