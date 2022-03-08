Ukrayna: Sumy Koridoru akşam 9'a kadar açık - Son Dakika
Üye Girişi

Ukrayna: Sumy Koridoru akşam 9'a kadar açık

08.03.2022 12:35
Ukrayna: Sumy Koridoru akşam 9'a kadar açık

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı açıklama yaparak Sumy'de insani koridorun açıldığını duyurdu.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı açıklama yaparak Sumy'de insani koridorun açıldığını duyurdu. Sumy Koridoru, bugün 10.00 ila 21.00 arasında açık kalacak ve koridordan siviller ile yabancı öğrencilerin geçişi sağlanacak.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı açıklamasında "Yabancı öğrenciler de dahil olmak üzere sivilleri Sumy'den Poltava'ya tahliye etmek için bugün bir insani koridor üzerinde anlaşmaya varıldı. Rusya'yı ateşkes taahhüdünü yerine getirmeye, insanların hayatını tehlikeye atan faaliyetlerden kaçınmaya ve insani yardımın ulaştırılmasına izin vermeye çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.

İNSANİ KORİDORUN TEK GEÇERLİ ROTASIBakanlık, Sumy Koridoru'nun yerel saatle bugün saat 10.00 ile 21.00 arasında açık kalacağını rotanın ise Sumy-Holubivka-Lokhvytsia-Lubny-Poltova olacağını belirtti. Bu rotanın tek geçerli rota olduğunu belirten Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, insani kargo rotasının ise Lokhvytsia-Andriyashivka-Romny-Nedryhailiv-Sumy olacağını vurguladı.

YORUMLAR
500
Nijerya: Vatandaşlarımızın Ukrayna'da 'yabancı savaşçı' olarak kullanılmasına müsamaha göstermeyeceğiz Nijerya: Vatandaşlarımızın Ukrayna'da 'yabancı savaşçı' olarak kullanılmasına müsamaha göstermeyeceğiz Anne, baba, iki çocuk... Ukrayna'nın Irpin şehrinden çıkmaya çalışıyorlardı, onlardan geriye sadece bir bavul kaldı Anne, baba, iki çocuk... Ukrayna'nın Irpin şehrinden çıkmaya çalışıyorlardı, onlardan geriye sadece bir bavul kaldı

Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna, Dünya, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Ukrayna: Sumy Koridoru akşam 9'a kadar açık - Son Dakika


Son Dakika
12:33 Çağlar Söyüncü'nün Chelsea'den alacağı rakam dudak uçuklattı!
12:11 Dünyada insanların en çok gördüğü rüyanın hangisi olduğunu biliyor musunuz? Siz de o rüyayı görmüş olabilirsiniz
12:09 Çay ocağında 'çayı niye eksik getirdin' kavgası, bıçaklı saldırıya dönüştü: İşletmeci baba-oğul ölümün eşiğinde
12:05 İngiliz medyası iddia etti! Rus istihbaratçılara göre savaş çoktan kaybedildi
12:00 Terim'den geri vites! Taraftarı umutlandıran sözler: Bir kez daha Galatasaray'a gelirim, kupayla giderim
11:57 Ukrayna lideri Zelenski'den geri adım: Kırım ve Donbass cumhuriyetlerinin tanınmasını tartışabiliriz
11:45 Devlet Bahçeli, "yağ krizi"nin sorumlusunu buldu: Orkestra şefi CHP!
11:32 Ali Koç'un hareketleri dikkat çekiyor! İsmail Kartal çılgına döndü
11:28 Hadise'nin yırtık kot pantolonunun fiyatını duyanlar, kulaklarına inanamadı
11:19 8 Mart Kadınlar Günü'nde çarpıcı anket: Kadınlar temel ihtiyaçlara erişemiyor, şiddet görüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2022 12:42:22. #1.11#
SON DAKİKA: Ukrayna: Sumy Koridoru akşam 9'a kadar açık - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement