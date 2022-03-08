Ukrayna: Sumy Koridoru akşam 9'a kadar açık - Son Dakika

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı açıklama yaparak Sumy'de insani koridorun açıldığını duyurdu. Sumy Koridoru, bugün 10.00 ila 21.00 arasında açık kalacak ve koridordan siviller ile yabancı öğrencilerin geçişi sağlanacak.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı açıklamasında "Yabancı öğrenciler de dahil olmak üzere sivilleri Sumy'den Poltava'ya tahliye etmek için bugün bir insani koridor üzerinde anlaşmaya varıldı. Rusya'yı ateşkes taahhüdünü yerine getirmeye, insanların hayatını tehlikeye atan faaliyetlerden kaçınmaya ve insani yardımın ulaştırılmasına izin vermeye çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.

İNSANİ KORİDORUN TEK GEÇERLİ ROTASIBakanlık, Sumy Koridoru'nun yerel saatle bugün saat 10.00 ile 21.00 arasında açık kalacağını rotanın ise Sumy-Holubivka-Lokhvytsia-Lubny-Poltova olacağını belirtti. Bu rotanın tek geçerli rota olduğunu belirten Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, insani kargo rotasının ise Lokhvytsia-Andriyashivka-Romny-Nedryhailiv-Sumy olacağını vurguladı.