Rusya'dan nükleer bir gözdağı daha! Putin'in denizaltısı açık denize çıktı - Son Dakika
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Rusya'dan nükleer bir gözdağı daha! Putin'in denizaltısı açık denize çıktı

03.10.2022 14:06

Belgorod isimli Rus donanmasına ait 1600 feetlik bir tsunami oluşturabilecek kapasitede silaha sahip olan nükleer denizaltı Beyazdeniz açıklarında görüntülendi. Rus medyası da televizyonlarda nükleer propagandalara başladı.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken, geçen hafta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yaptığı açıklamaların yankısı sürüyor.

NÜKLEER DENİZALTI BEYAZDENİZ AÇIKLARINDA GÖRÜNTÜLENDİ

Putin, nükleer savaş ihtimalinin gündemde olduğunun sinyalini vermiş ve bu açıklama başta ABD ve Ukrayna olmak üzere birçok ülkede tepkiyle karşılanmıştı. Fakat bölgede bu gelişmeler devam ederken Rus donanmasına ait Belgorod isimli nükleer denizaltı Beyazdeniz açıklarında görüntülendi.

SU ALTINDA İLERLEYEBİLEN DRONE TAŞIYOR

Belgorod isimli denizaltının Poseidon ismi verilen ve su altında da ilerleyebilen bir drone taşıdığı da kayıtlara geçti. İtalyan medyasında yer alan haberlerde NATO'nun bu konuda uyarıda bulunduğu da belirtildi. Poseidon, 1600 feetlik bir nükleer tsunami oluşturabilecek kapasitede geliştirilen bir silah olarak biliniyor. Eğer Poseidon yakın bir zaman içinde denenirse bu durum Putin'in Batı'yı korkutmak için yaptığı bir hamle olarak kayıtlara geçecek.

RUS MEDYASI PROPAGANDALARA BAŞLADI

Öte yandan Rus medyası da nükleer propagandalara başladı. Rusya'da yayın yapan NTV yayın kuruluşu, nükleer silah kullanıldıktan sonra olanları görüntüleriyle ekrana taşırken, Putin'e Ukrayna'da kazanmak için 'sert önlemler alması' çağrısı yaptı. Rus kanal, nükleer silahların ateşlendiği video ile adeta Batı'ya gözdağı verdi.

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Vladimir Putin, Rusya, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Rusya'dan nükleer bir gözdağı daha! Putin'in denizaltısı açık denize çıktı - Son Dakika


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