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Ukraynalılar Noel'i 25 Aralık'ta kutluyor - Son Dakika
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BBC

Ukraynalılar Noel'i 25 Aralık'ta kutluyor

Ukrayna'da birçok kişi, Ukrayna Ortodoks Kilisesi'nin kararıyla Noel'i 25 Aralık'ta kutlamaya başladı. Bu değişiklikle Ukrayna, Rusya ile kültürel olarak mesafesini açmaya çalışıyor.

Ukraynalılar Noel\'i 25 Aralık\'ta kutluyor
25.12.2023 - 08:04,  Güncelleme: 08:05
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Birçok Ukraynalı hayatlarında ilk kez Noel’i 25 Aralık tarihinde kutlayacak.

Ülkedeki Ortodokslar, tıpkı Rusya’da olduğu gibi Noel’i Jülyen takvimine göre 7 Ocak’ta kutluyor.

Ancak Rusya ile savaş sonrası Kiev, kültürel olarak da Moskova’yla mesafeyi açmaya çalışıyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Temmuz’da yasa değişikliği ile “Rus mirası Ocak’ta Noel” kutlama geleneğinden uzaklaşılacağını duyurmuştu.

Pazar günü Noel arefesinde verdiği mesajda Zelenskiy, Ukraynalıların Noel’i hep beraber kutladığını duyurdu.

2018 yılında kurulan Ukrayna Ortodoks Kilisesi de resmi Noel günü olarak 25 Aralık’ı belirledi.

Ukrayna Ortodoks Kilisesi, 5 Ocak 2019'da Fener Rum Patriği Bartholemeos tarafından imzalanan "tomos" adlı kararname ile bağımsızlığını kazandı.

Ukrayna Ortodoks Kilisesi yüzyıllardır Moskova Patrikhanesi'ne bağlıydı.

Pazar günü gece saatlerinde yapılan ayine ülke genelinde katılım yoğun oldu.

Savaşın yıkımından daha az etkilenen batıdaki kent Lviv’de gelenekse kıyafetleri içinde çocuklar, sokakta Noel şarkıları söyledi.

Ancak halen birçok Ortodoks Ukraynalı 7 Ocak’ta kutlama yapmayı sürdürecek.

Kaynak: BBC
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