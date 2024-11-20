Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, COP29 Türkiye Pavilyonunu Ziyaret Etti

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ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, COP29 İklim Değişikliği Konferansı kapsamında kurulan Türkiye pavilyonunu ziyaret etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29'uncu Taraflar Konferansı kapsamında kurulan Türkiye pavilyonunu ziyaret etti.

Bakan Uraloğlu ziyaret kapsamında yaptığı açıklamada, "Bakü'de COP29 İklim Değişikliği Konferansı kapsamında kurulan Türkiye pavilyonumuzu ziyaret ederek iklimsel ve meteorolojik çalışmalarımızı yerinde inceledik. Karbon sıfır hedefimizden yenilenebilir enerji kaynaklarına ve sürdürülebilir ulaşıma kadar pek çok alanda projeler hayata geçiriyoruz" dedi.