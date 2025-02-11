Ulaştırma Bakanı Uraloğlu İsviçre\'de İkili Görüşme Gerçekleştirdi

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ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, resmi ziyarette bulunmak üzere gittiği İsviçre'de, Hollanda Çevre ve Toplu Taşıma Bakanı Chris Jansen ile bir araya geldi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu Ortak Toplantısı'na katılmak üzere İsviçre'nin Cenevre kentine gitti. Bakan Uraloğlu temasları kapsamında Hollanda Çevre ve Toplu Taşıma Bakanı Chris Jansen ile ikili görüşme gerçekleştirdi.

Bakan Uraloğlu, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ulaştırma ve altyapı alanındaki iş birliklerimizi güçlendirmek, sürdürülebilir ulaşım çözümleri ve toplu taşıma politikaları üzerine fikir alışverişinde bulunduk. Verimli geçen toplantımızın ülkelerimiz için hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.