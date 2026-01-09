Ülke ayakta! Evinde 100\'den fazla kafatası ve kemikler bulundu

34 yaşındaki Jonathan Gerlach, Philadelphia yakınlarındaki Mount Moriah Mezarlığı'nda polis tarafından durduruldu. Mahkeme belgelerine göre Gerlach'ın yanında bulunan çantada iki küçük çocuğa ait mumyalanmış kalıntılar, üç kafatası ve başka kemikler vardı.

ARAMADA KAN DONDURAN MANZARA

Polis, şüphelinin evinde ve kendisine ait depoda yapılan aramalarda 100'den fazla insan kafatası ile birlikte uzun kemikler, mumyalanmış el ve ayaklar, çürümekte olan gövdeler ve çeşitli iskelet parçaları buldu.

Delaware County Bölge Savcısı Tanner Rouse, bulunan kalıntıların "farklı durumlarda" olduğunu belirterek, bazı parçaların asılı şekilde sergilendiğini, bazılarının birleştirildiğini, bazılarının ise raflarda kafatası olarak durduğunu söyledi.

150 BİN MEZAR BULUNUYOR

Soruşturmanın, Philadelphia banliyösü Yeadon'daki 160 dönümlük Mount Moriah Mezarlığı'nda yaşanan mezar ve mozole kırma olayları üzerine başlatıldığı belirtildi. Yetkililere göre Gerlach, mozoleleri ve yer altı mezar odalarını hedef aldı; mühürlü alanların taş işçiliği kırılarak kalıntılara ulaşıldı. Mezarlıkta yaklaşık 150 bin mezar bulunduğu ifade edildi.

BAZI PARÇALAR YÜZLERCE YILLIK

Yetkililer, bazı mezarlardan alınmış olabileceği değerlendirilen takılar da ele geçirildiğini duyurdu. Sky News'in haberine göre, bir vakada kalıntıların üzerinde kalp pilinin hâlâ bağlı olduğu kaydedildi. Savcılık, kalıntıların ne amaçla toplandığının netleşmediğini, bazı parçaların yüzlerce yıllık olabileceğini belirtti.

300 AYRI SUÇLAMAYLA DAVA AÇILDI

Mahkeme kayıtlarına göre Gerlach hakkında hırsızlık, çalıntı mal kabulü ve ceset istismarı dahil olmak üzere 300 ayrı suçlamayla dava açıldı. Ayrıca, kamu anıtına saygısızlık, kutsal sayılan objeye saygısızlık ve tarihi mezarlık alanını tahrip etme gibi onlarca ek suçlama daha yöneltildi. Olayın ortaya çıkmasında, mezarlığın korunması için çalışan bir sivil toplum kuruluşunun yöneticilerinin mezarların tahrip edildiğini fark ederek polise haber vermesinin etkili olduğu belirtildi.