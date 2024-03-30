Ülke savaştayken komutanın yaptığına bakın! 3 meslektaşı ile aşk yaşadı, o anlar böyle kayda alındı - Son Dakika
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Ülke savaştayken komutanın yaptığına bakın! 3 meslektaşı ile aşk yaşadı, o anlar böyle kayda alındı

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Ukrayna'da bir gizli kamera, aynı anda 3 meslektaşı ile aşk yaşayan komutanı kayda aldı. Ülkede savaş devam ederken çekilen görüntüler sosyal medyada büyük infial yarattı.

30.03.2024 09:46  Güncelleme: 09:50
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Ukrayna'da bir gizli kamera, aynı anda 3 meslektaşı ile aşk yaşayan komutan kayda aldı. Ülkede savaş devam ederken çekilen görüntüler sosyal medyada büyük infial yarattı. Görüntülerde bir komutanın makam odasına gelen farklı kadın askerlerle yakın anları ve öpüşmesi dikkat çekti.

Ülke savaştayken komutanın yaptığına bakın! 3 meslektaşı ile aşk yaşadı, o anlar böyle kayda alındı

Ukrayna, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Ülke savaştayken komutanın yaptığına bakın! 3 meslektaşı ile aşk yaşadı, o anlar böyle kayda alındı - Son Dakika

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    Yorumlar (11)

  • Can: Ask engel tanimaz 60 6 Yanıtla
  • Erol MARASLI: Adam şavaşma seviş politikası uyguluyor 43 4 Yanıtla
  • Fatih Mehmet Aydemir: Adam: Alt tarafı şurada üçü bir arada içiyorum. Ne var bunda? 40 6 Yanıtla
  • Harun Gür: Komutan askerlerini motive ediyor. 19 5 Yanıtla
  • Feride Canlı: Bunlar ofis çalışanları olduğu için normal bu. Sonuçta cephe de değiller. 11 3 Yanıtla Mehmet Aytekin: Feride senin ofis çalışmanda mı böyle 0 0
  • mert çelik: olsun yınede desteklerımıze engel olmaz 6 4 Yanıtla
  • Heri Bildiğini sanan şey: Adam büyün cephelere hakim 8 0 Yanıtla
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