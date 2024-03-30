Ukrayna'da bir gizli kamera, aynı anda 3 meslektaşı ile aşk yaşayan komutan kayda aldı. Ülkede savaş devam ederken çekilen görüntüler sosyal medyada büyük infial yarattı. Görüntülerde bir komutanın makam odasına gelen farklı kadın askerlerle yakın anları ve öpüşmesi dikkat çekti.
Son Dakika › Dünya › Ülke savaştayken komutanın yaptığına bakın! 3 meslektaşı ile aşk yaşadı, o anlar böyle kayda alındı - Son Dakika
Moskova'da 139 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının şokunu yaşayan Rusya'da yeni bir saldırı girişimi oldu. Rusya iç istihbarat örgütü tarafından yakalanarak gözaltına alınan 3 kişinin Stavropol'daki kalabalık bir etkinliğe bombalı saldırı düzenlemeyi planladığı öğrenildi.
Japonya'nın başkenti Tokyo'da, demir yolu ve metro trafiğinin ana bağlantı noktalarından Şincuku'da, İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi. Japon sivil toplum kuruluşları üyeleri ile Müslüman ülkelerin Tokyo'da yaşayan vatandaşları, başkentteki Şincuku İstasyonu'nun önünde bir araya geldi. İstasyon önündeki cadde boyunca kordon oluşturan göstericiler, 'Nehirden denize özgür Filistin', 'Gazze'de soykırımı durdur', 'Ateşkes hemen', 'Terörist İsrail' sloganları attı. Gazze Şeridi'ne yönelik İsrail ordusunun yoğun saldırılarını protesto eden göstericiler, Filistin ve Japonya bayraklarını birlikte taşıdı. Budist ve Hristiyan inancının mensuplarının da katıldığı gösteride 'Japonya halkı Filistin halkıyla beraber' pankartları taşındı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, 1'i çocuk toplamda 38 düzensiz göçmeni yakaladı. Yakalanan göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
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