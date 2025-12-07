Ülkeyi sarsan darbe girişimi! Askerler soluğu devlet televizyonunda aldı - Son Dakika
Dünya

Ülkeyi sarsan darbe girişimi! Askerler soluğu devlet televizyonunda aldı

Haberin Videosunu İzleyin
Ülkeyi sarsan darbe girişimi! Askerler soluğu devlet televizyonunda aldı
07.12.2025 13:17
Ülkeyi sarsan darbe girişimi! Askerler soluğu devlet televizyonunda aldı
Benin'de darbe girişiminde bulunan askerler, ele geçirdikleri devlet televizyonundan hükümeti feshettiklerini ve Devlet Başkanı Patrice Talon'un görevden alındığını ilan etti. Gelişme dünya basınında büyük ses getirirken saatler sonra açıklama yapan Benin İçişleri Bakanı Alassane Seidou silahlı kuvvetlerin darbe girişimini engellediğini ve durumun kontrol altına alındığını duyurdu. Seidou "Silahlı kuvvetler girişimi boşa çıkardı" dedi.

Afrika ülkesi Benin, bugün gerçekleştirilen darbe girişimiyle sarsıldı. Kendilerini Kendilerini "Yeniden Yapılandırma Askeri Komitesi" (CMR) olarak adlandıran askerlerin ulusal televizyon kanalını ele geçirerek, hükümeti feshettiklerini ve Devlet Başkanı Patrice Talon'un görevden alındığını ilan etmelerinin ardından güvenlik güçleri harekete geçti.

İÇİŞLERİ BAKANI: DARBE GİRİŞİMİ ENGELLENDİ

Benin İçişleri Bakanı Alassane Seidou yaptığı açıklamada, silahlı kuvvetlerin darbe girişimini engellediğini bildirdi. Seidou, "Az sayıda asker, ülkeyi ve kurumlarını istikrarsızlaştırma amacıyla bir isyan başlattı. Bu durum karşısında Benin Silahlı Kuvvetleri ve komuta kademesi durumu kontrol altında tuttu ve girişimi boşa çıkardı" dedi.

DIŞİŞLERİ BAKANI: DURUM KONTROL ALTINDA

Benin Dışişleri Bakanı Olushegun Adjadi Bakari ise sadık askerler ve ulusal muhafızların kontrolü yeniden ele aldığını açıkladı. Bakari, "Bir girişim vardı ama durum kontrol altında. Şimdi küçük bir grup asker var. Ordunun büyük kısmı hala sadık ve durumu ele alıyoruz" ifadelerini kullandı. Beninli bakan, darbeci askerlerin yalnızca devlet televizyonunu ele geçirdiğini ve yayın sinyalinin birkaç dakika kesildiğini söyledi.

TALON'UN DURUMUNA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Devlet Başkanlığı Ofisi'nden yapılan açıklamada ise Patrice Talon'un "güvende" olduğu duyuruldu. Açıklamada, Benin devlet başkanının nerede bulunduğu hakkında herhangi bir bilgi verilmedi.

"TEMİZLİK ÇALIŞMALARI İYİ İLERLİYOR"

Fransız AFP Haber Ajansı'na konuşan askeri kaynak, darbeci askerlerin Talon'un ikametini veya cumhurbaşkanlığı ofislerini ele geçiremediğini aktararak, "Her şeyin normale dönmesi sadece zaman meselesi. Temizlik çalışmaları iyi ilerliyor" açıklamasını yaptı.

Uluslararası İlişkiler, İçişleri Bakanı, Darbe Girişimi, Politika, Afrika, Benin, Dünya

Son Dakika Dünya Ülkeyi sarsan darbe girişimi! Askerler soluğu devlet televizyonunda aldı - Son Dakika

  Serdar Han:
    kesin ABD Fransa yada İngiltere bunlara para vermiştir hükümeti devirin diye
  Fahri Sağgül:
    Eee bu işlere biz'de yabancı değiliz birçok kez yasadık her darbe o ülkeyi yıllarca geri ğötürüyor hoş birşey değil.
  2025Nisre.:
    darbe kötüdür
  Mehmet özçelik:
    Batinin Turkiye oyununun tipkisi. Bunuda bizden ogrendiler
  As81855655:
    afrikada darbe moda oldu.eline silahı alan darbe yapiyor.
