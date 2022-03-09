Uluslararası Af Örgütü: Hava saldırısında ekmek ve yiyecek kuyruğundaki siviller öldü - Son Dakika
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Uluslararası Af Örgütü: Hava saldırısında ekmek ve yiyecek kuyruğundaki siviller öldü

09.03.2022 14:06
Uluslararası Af Örgütü: Hava saldırısında ekmek ve yiyecek kuyruğundaki siviller öldü

Uluslararası Af Örgütü, Ukrayna'daki savaşla ilgili yürüttükleri soruşturma kapsamında 3 Mart Perşembe günü Çernigiv'de ekmek ve yiyecek kuyruğuna girmiş sivillerin bulunduğu küçük meydana arka arkaya 8 bombanın bırakıldığını belirterek bu saldırı sonucunda 47 kişinin hayatlarını...

Uluslararası Af Örgütü, Ukrayna'daki savaşla ilgili yürüttükleri soruşturma kapsamında 3 Mart Perşembe günü Çernigiv'de ekmek ve yiyecek kuyruğuna girmiş sivillerin bulunduğu küçük meydana arka arkaya 8 bombanın bırakıldığını belirterek bu saldırı sonucunda 47 kişinin hayatlarını kaybettiklerini doğruladı. Örgüt, bu olayın bir savaş suçu olduğunu vurguladı.

Uluslararası Af Örgütü'nün bugün yapılan açıklamasında, 3 Mart'ta Ukrayna'nın Çernigiv kentinde ekmek ve yiyecek kuyruğunda olan sivillerin Rus hava saldırısı sırasında hayatını kaybettiğini belirtti. Örgüt, küçük bir halk meydanına isabet eden bombalar sonucunda 47 kişinin hayatını kaybettiği ifade etti.

İFADELER, VİDEO KANITLARI VE ANALİZ SONUCUNDAAçıklamada "3 Mart Perşembe günü öğleden sonra yaklaşık 12.15'te, Çernigiv'in Viacheslava Chornovola ve Kruhova caddelerinin oluşturduğu küçük halk meydanına birden fazla bomba isabet etti, siviller öldü ve yakındaki binalar ciddi şekilde hasar gördü. Uluslararası Af Örgütü'nün Kriz Müdahale ekibi, yeni ifadelere ve video kanıtlarının doğrulanmasına ve analizine dayanarak, saldırının büyük olasılıkla 'güdümsüz bombalar' olarak bilinen en az sekiz bombanın kullanıldığı bir Rus hava saldırısı olduğu sonucuna vardı" ifadelerini kullandı.38 ERKEK VE 9 KADIN HAYATINI KAYBETTİ

Uluslararası Af Örgütü Kriz Müdahale Direktörü Joanne Mariner "Bu şok edici saldırı, Ukrayna halkının şimdiye kadar maruz kaldığı en ölümcül saldırılardan biri. Uluslararası Ceza Mahkemesi Savcısı bu hava saldırısını bir savaş suçu olarak araştırmalı" açıklamasını yaptı. Çernigiv Bölge İdaresi, saldırıda 47 kişinin (38 erkek ve dokuz kadın) öldüğünü açıkladı. Af Örgütü, saldırının doğrulanmış görüntülerinde sekiz bombanın arka arkaya atıldığının ve sırayla düştüğünün açık bir şekilde görüldüğünü ifade etti.


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Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Uluslararası Af Örgütü: Hava saldırısında ekmek ve yiyecek kuyruğundaki siviller öldü - Son Dakika


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