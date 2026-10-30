Umman Sultanı Heysem bin Tarık Al Said, 1-2 Kasım\'da Çin\'i ziyaret edecek

Umman Sultanı Heysem bin Tarık Al Said, 1-2 Kasım'da Çin'i ziyaret edecekGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çin Dışişleri Bakanlığı, Umman Sultanı Heysem bin Tarık Al Said'in 1-2 Kasım'da Çin'i ziyaret edeceğini duyurdu. Ziyaret, Devlet Başkanı Şi Cinping'in davetlisi olarak gerçekleşecek.
UMMAN Sultanı Heysem bin Tarık Al Said'in Çin'i ziyaret edeceği bildirildi.
Çin Dışişleri Bakanlığı, Umman Sultanı Heysem bin Tarık Al Said'in Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in davetlisi olarak 1-2 Kasım tarihlerinde Çin'i ziyaret edeceğini açıkladı.
Kaynak: DHA
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