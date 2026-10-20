Umman Sultanı İngiltere'ye 1982'den bu yana ilk resmi ziyaretini yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Umman Sultanı İngiltere'ye 1982'den bu yana ilk resmi ziyaretini yaptı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Umman Sultanı İngiltere\'ye 1982\'den bu yana ilk resmi ziyaretini yaptı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Umman Sultanı Heysem bin Tarık Al Said, Windsor Kalesi'nde kırmızı halıyla karşılandı. Bu ziyaret, Mart 1982'de Kraliçe 2'nci Elizabeth'in Sultan Kabus bin Said'i ağırlamasından bu yana bir Umman Sultanı'nın İngiltere'ye yaptığı ilk resmi ziyaret oldu.

UMMAN Sultanı Heysem bin Tarık Al Said, İngiltere'ye resmi ziyarette bulundu.

Umman Sultanı Heysem bin Tarık Al Said, Windsor Kalesi'nde İngiltere Kraliyet ailesi tarafından kırmızı halı ile karşılandı. İngiltere Kralı 3'üncü Charles ve eşi Kraliçe Camilla'nın akşam saatlerinde Windsor Kalesi'nde diğer kraliyet ailesi üyeleriyle Umman Sultanı onuruna bir devlet ziyafeti vereceği bildirildi.

Umman Sultanı Bin Tarık, yarın Downing Street'te İngiltere Başbakanı Andy Burnham ile bir araya gelecek.

Bu ziyaret, Mart 1982'de Kraliçe 2'nci Elizabeth'in Sultan Kabus bin Said'i ağırlamasından bu yana bir Umman Sultanı tarafından İngiltere'ye yapılan ilk resmi ziyaret olma özelliğini taşıyor.

Kaynak: DHA
Windsor KalesiİngiltereDiplomasiPolitikaKraliçeDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bir ilimiz bu olayı konuşuyor Fantezi iç giyim mağazası dualarla açıldı Bir ilimiz bu olayı konuşuyor! Fantezi iç giyim mağazası dualarla açıldı
Sincan’da zincir markette müşterilere büyük saygısızlık Belediye ekipleri harekete geçti Sincan'da zincir markette müşterilere büyük saygısızlık! Belediye ekipleri harekete geçti
Sergen Yalçın’dan ilk icraat Montella’nın kovduğu ismi geri getiriyor Sergen Yalçın'dan ilk icraat! Montella'nın kovduğu ismi geri getiriyor
Sarıgül ailesi tutuklandı, akıllara Deniz Baykal’ın o sözleri geldi Sarıgül ailesi tutuklandı, akıllara Deniz Baykal’ın o sözleri geldi
Bursa Milletvekili Cemalettin Kani Torun, AK Parti’ye katıldı Bursa Milletvekili Cemalettin Kani Torun, AK Parti'ye katıldı
İsmail Kartal, Prag’ı yıkacak 11’i belirledi İsmail Kartal, Prag'ı yıkacak 11'i belirledi
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Fon şeytanlarının üzerine kararlılıkla gidiyoruz AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Fon şeytanlarının üzerine kararlılıkla gidiyoruz
Survivor 2027’de sürpriz isim Bir dönemin yıldızı geri dönüyor Survivor 2027'de sürpriz isim! Bir dönemin yıldızı geri dönüyor
18:22
Fenerbahçe’nin Slavia Prag maçı ilk 11’i belli oldu
Fenerbahçe'nin Slavia Prag maçı ilk 11'i belli oldu
18:20
Bakan Çiftçi: Türkiye genelinde sokak köpeklerinin toplanmasında yüzde 99,9’a ulaştık
Bakan Çiftçi: Türkiye genelinde sokak köpeklerinin toplanmasında yüzde 99,9'a ulaştık
18:16
Görüntüsüyle fenomen haline gelmişti Türk futbolunda dikkat çeken imza
Görüntüsüyle fenomen haline gelmişti! Türk futbolunda dikkat çeken imza
17:50
Bu köyde 110 yıldır hayat yok Nedeni ürkütüyor
Bu köyde 110 yıldır hayat yok! Nedeni ürkütüyor
17:32
SPK başkanı istifa etti, Borsa İstanbul Başkanı Erişah Arıcan sessizliğe büründü
SPK başkanı istifa etti, Borsa İstanbul Başkanı Erişah Arıcan sessizliğe büründü
16:55
Azerbaycan’dan Fatih Tezcan dahil Türkiye’de yaşayan 7 kişiye uluslararası arama kararı
Azerbaycan'dan Fatih Tezcan dahil Türkiye'de yaşayan 7 kişiye uluslararası arama kararı
16:52
İşte Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarih ve saati
İşte Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarih ve saati
16:31
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Fon şeytanlarının üzerine kararlılıkla gidiyoruz
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Fon şeytanlarının üzerine kararlılıkla gidiyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2026 18:41:21. #.0.2#
SON DAKİKA: Umman Sultanı İngiltere'ye 1982'den bu yana ilk resmi ziyaretini yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei