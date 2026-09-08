UN Women: Gazze\'de 86 bin hanenin reisi artık kadınlar

(ANKARA) - Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women), Gazze'de yaklaşık dört haneden birinin kadınlar tarafından yönetildiğini ve kadınların hane reisi olduğu tahmini 86 bin 290 hanenin bulunduğunu bildirdi. Kuruma göre, savaş öncesinde dokuz haneden yaklaşık birinin kadınların sorumluluğunda olduğu Gazze'de bu oran Ekim 2023'ten bu yana iki katına çıktı.

UN Women tarafından bugün yayımlanan yeni veri raporunda, Gazze'de yaklaşık dört haneden birinin kadınlar tarafından yönetildiği ve kadınların hane reisi olduğu tahmini 86 bin 290 hanenin bulunduğunu bildirildi. Savaş öncesinde dokuz haneden yaklaşık birinin kadınların sorumluluğunda olduğu, bu oranın Ekim 2023'ten bu yana iki katına çıktığı kaydedilen raporda, kadınların hane reisliğindeki artışın, savaşın aile yapıları üzerindeki etkisini ortaya koyduğu aktarıldı. Bu kadınların, ölen, kayıp, gözaltında ya da ağır yaralı kişilerin eşleri olduğu bildirildi

UN Women Arap Devletleri Bölge Direktörü Moez Doraid, kadınların savaş koşullarında ailelerinin geçimini sağlama, onları koruma ve temel ihtiyaçlarını karşılama sorumluluğunu tek başına üstlendiğini belirtti. Doraid, "Acı ve ıstırap bir eşin, babanın veya sevilen birinin kaybının çok ötesine uzanıyor. Gazze'de hane reisliğini üstlenen kadınlar, felaket koşullarında ailelerini destekleme, koruma ve geçindirme sorumluluğunun tamamını omuzlarında taşıyor" dedi.

KADINLARIN YÜZDE 68'İ YETERLİ BARINMA İMKANINDAN YOKSUN

Raporda, İsrail'in hava saldırıları ve kara operasyonlarında on binlerce Filistinlinin hayatını kaybetmesinin ardından kadınların aileleriyle ilgili kritik kararları tek başına almak zorunda kaldığı yer aldı. Kadınların gıda ve barınma imkanlarına erişim, insani yardım temini, sınırlı kaynakların yönetimi ve aile bireylerinin bakımı gibi sorumlulukları üstlendiği ifade edildi. Bu durumun kadınların gelire, mülkiyete, resmi belgelere, hizmetlere ve karar alma mekanizmalarına erişimindeki eşitsizliklerle daha da ağırlaştığı kaydedildi.

Gazze'de devam eden bombardıman, insani yardıma erişimdeki kısıtlamalar ve güvenli su, gıda, hijyen malzemeleri ile hayati hizmetlerdeki ciddi eksikliklerin kadınların üzerindeki yükü artırdığı bildirildi. Kadınların hane reisi olduğu hanelerin erkeklerin hane reisi olduğu hanelere kıyasla daha ağır koşullarla karşı karşıya kaldığı vurgulandı.

Buna göre kadınların hane reisi olduğu hanelerin yüzde 68'i yeterli barınma imkanından yoksun kalırken, bu oran erkeklerin hane reisi olduğu hanelerde yüzde 55 olarak kaydedildi. Kadınların hane reisi olduğu hanelerin yüzde 74'ünün evlerinin hasar gördüğü veya yıkıldığı, erkeklerin hane reisi olduğu hanelerde ise bu oranın yüzde 67 olduğu bildirildi.

KADINLAR ORTALAMA 8 KEZ YERİNDEN EDİLDİ

Raporda, kadınların hane reisi olduğu ailelerin Ekim 2023'ten bu yana ortalama sekiz kez yerinden edildiği, erkeklerin hane reisi olduğu ailelerde ise bu sayının yedi olduğu belirtildi. Kadınların hane reisi olduğu hanelerin üçte ikisinin hayatta kalabilmek için acil nakit yardımına ihtiyaç duyduğu aktarıldı.

Güvenlik ve korunmaya ilişkin endişelerin de kadınların hane reisi olduğu ailelerde daha yüksek olduğu belirtildi. Buna göre, kadınların hane reisi olduğu hanelerin yaklaşık beşte biri güvenlik ve korunma endişesi bildirirken, erkeklerin hane reisi olduğu hanelerde bu oran 12'de bir olarak gerçekleşti.

ATEŞKESE RAĞMEN KADIN VE ÇOCUKLAR ÖLDÜRÜLMEYE DEVAM EDİYOR

UN Women, Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen Gazze'de Filistinlilerin öldürülmeye devam ettiğini bildirdi. Kuruluşun son verilerine göre, ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girdiği Ekim 2025'ten 28 Temmuz 2026'ya kadar Gazze'de 246 kadın ve kız çocuğu hayatını kaybetti. Ölenlerin 137'sinin kadın, 109'unun ise kız çocuğu olduğu belirtildi. Bu verinin, söz konusu dönemde Gazze'de her hafta ortalama altı kadın veya kız çocuğunun öldürüldüğü anlamına geldiğine işaret edildi.

UN Women Arap Devletleri Bölge Direktörü Doraid, kadınların hane reisi olduğu ailelerin karşı karşıya kaldığı koşulların dikkate alınması gerektiğini belirterek, ateşkesin tam olarak uygulanması ve insani yardımın ihtiyaç sahiplerine engellenmeden ve geniş ölçekte ulaştırılması çağrısında bulundu. Doraid, insani yardımın kadın ve kız çocuklarının, özellikle de hane reisi olan kadınların ihtiyaçları gözetilerek şekillendirilmesi gerektiğini ifade etti.

UN Women'ın Gazze'de kadınların öncülük ettiği kuruluşlar ve kadın hakları örgütleriyle birlikte çalışarak ihtiyaç sahiplerine hayat kurtarıcı yardım ulaştırılmasına destek verdiği bildirildi.