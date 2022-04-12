UNICEF'in savaş verileri: Ukraynalı çocukların üçte ikisi evlerini terk etti - Son Dakika
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UNICEF'in savaş verileri: Ukraynalı çocukların üçte ikisi evlerini terk etti

12.04.2022 12:01
UNICEF'in savaş verileri: Ukraynalı çocukların üçte ikisi evlerini terk etti

UNICEF, savaştan etkilenen Ukraynalı çocuklarla ilgili verileri yayınladı. Buna göre ülkedeki çocukların üçte ikisi evlerini terk etti, 3,2 milyon çocuk yeterli gıdaya erişemiyor ve 5,7 milyon öğrenci okula gidemiyor.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Acil Durum Programları Direktörü Manuel Fontaine, Ukrayna'ya ziyaretinin ardından Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'ne brifinginde, 24 Şubat'tan beri devam eden savaşta 142 çocuğun hayatını kaybettiğini, 229 çocuğun ise yaralandığını söyledi.

3,2 MİLYON ÇOCUK GIDAYA ULAŞAMIYOR

Ukrayna'da kaldığı tahmin edilen 3,2 milyon çocuğun yarısının yeteri kadar gıdaya erişimi olmadığından endişe duyduklarını belirten Fontaine, altyapılara saldırılar nedeniyle 1,4 milyon kişinin ise suya erişimi olmadığını vurguladı.

5,7 MİLYON ÖĞRENCİ ETKİLENDİ

Mariupol ve Herson kentlerinde ise durumun çok daha kötü olduğuna dikkati çeken Fontaine, ülke genelinde okulların kapalı olmasının ise 5,7 milyon öğrenciyi etkilediğini ifade etti.

GÜNDEME GELEN CİNSEL ŞİDDET İDDİALARI ARTIYOR

BM Kadın Birimi Ukrayna Direktörü Sima Bahous ise tecavüz ve cinsel şiddet iddialarının arttığına işaret ederek, bu iddialara ilişkin bağımsız soruşturma çağrısı yaptı.

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield de Ukraynalı mültecilerin yüzde 90'ının kadın ve kız çocukları olduğunu, yerel yetkililere göre Ukraynalı bazı kadın ve kız çocuklarının Rus askerlerinin tecavüzünden kaçmak için saçlarını kısa kestiğine dikkati çekti.

"İTİBARSIZLAŞTIRMA ÇABASI"

Rusya'nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitry Polyanskiy ise söz konusu iddiaların Rus güçlerini itibarsızlaştırmaya yönelik yalanlar olduğunu öne sürdü.

TOPLAM 121 BİN ÇOCUK KAÇIRILDI

Ukrayna'nın BM Daimi Temsilcisi Sergiy Kyslytsya ise BM Güvenlik Konseyinde yaptığı konuşmada, Rusya'yı Ukraynalı çocukları evlatlık vermek için kaçırmakla suçladı.

Rusya'nın Mariupol ve Donetsk gibi yerlerden çocukları kaçırdığını iddia eden Kyslytsya, "İşgalciler 121 binden fazla çocuğu Ukrayna dışına çıkardı" dedi.

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