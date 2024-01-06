 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Ünlü Aktör David Soul 80 Yaşında Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Ünlü Aktör David Soul 80 Yaşında Hayatını Kaybetti

Türkiye'de 80'lerde yayınlanan Sarı Gül dizisiyle ünlenen ünlü aktör David Soul, 80 yaşında hayata veda etti. Sarı Gül dizisiyle tanınan Soul'un eşi Helen Snell, sevgi dolu ailesinin yanında verdiği yiğit yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybettiğini açıkladı. Soul, oyunculuğun yanı sıra şarkıcı yönüyle de biliniyordu.

Ünlü Aktör David Soul 80 Yaşında Hayatını Kaybetti
06.01.2024 - 11:16,
Abone Ol

Türkiye'de 80'lerde yayınlanan Sarı Gül (Yellow Rose) dizisiyle ünlenen ünlü aktör David Soul, 80 yaşında hayata veda etti.

Sarı Gül, Starsky ve Hutch dizilerinin yıldızı David Soul'un eşi Helen Snell, dün yaptığı açıklamada "Sevgili bir koca, baba, büyükbaba ve erkek kardeş olan David Soul, sevgi dolu ailesinin yanında verdiği yiğit yaşam mücadelesinin ardından dün hayatını kaybetti. Oyuncu, şarkıcı, hikaye anlatıcısı, yaratıcı sanatçı ve sevgili dost olarak dünyada pek çok olağanüstü yeteneği paylaştı. Gülümsemesi, kahkahası ve hayata olan tutkusu, hayatına dokunduğu birçok kişi tarafından hatırlanacak" ifadelerini kullandı.

David Soul, Türkiye'de 1980'lerde televizyonda gösterilen ve oyuncu Sam Elliott ile rol aldığı Sarı Gül dizisiyle tanımıştı. Ünlü oyuncu, oyunculuğun yanı sıra şarkıcı yönünle bilinmekteydi.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

David Soul, Türkiye, Ünlüler, Ölüm, Televizyon, Dizi, Magazin, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Ünlü Aktör David Soul 80 Yaşında Hayatını Kaybetti - Son Dakika


11:47
Antalyaspor'un başında ilk sınavına çıkan Sergen Yalçın 1 puana razı oldu Antalyaspor'un başında ilk sınavına çıkan Sergen Yalçın 1 puana razı oldu
11:17
Havada büyük panik! Yolcu uçağının acil çıkış kapısı koptu Havada büyük panik! Yolcu uçağının acil çıkış kapısı koptu
11:17
Süper Kupa finali nerede oynanacak? Ali Koç 2 şehrimizin adını verdi Süper Kupa finali nerede oynanacak? Ali Koç 2 şehrimizin adını verdi
11:14
Kadıköy'de öğrenci servisi böyle kaçırılmış! Yaşanan panik kamerada Kadıköy'de öğrenci servisi böyle kaçırılmış! Yaşanan panik kamerada
10:51
Haberi Ali Koç bizzat verdi! Yıldız futbolcu Fener'e gelmek istiyor Haberi Ali Koç bizzat verdi! Yıldız futbolcu Fener'e gelmek istiyor
10:50
Ünlü Hollywood oyuncusu Christian Oliver, Karayipler'de uçak kazasında hayatını kaybetti Ünlü Hollywood oyuncusu Christian Oliver, Karayipler'de uçak kazasında hayatını kaybetti
10:43
Ölümlü Dünya 2, 200 milyonla tüm zamanların en çok hasılat yapan filmi oldu Ölümlü Dünya 2, 200 milyonla tüm zamanların en çok hasılat yapan filmi oldu
10:25
Ali Koç'tan çok konuşulacak sözler: Polisler soyunma odasını bastı Ali Koç'tan çok konuşulacak sözler: Polisler soyunma odasını bastı

Son Dakika
11:47 Antalyaspor'un başında ilk sınavına çıkan Sergen Yalçın 1 puana razı oldu
11:17 Havada büyük panik! Yolcu uçağının acil çıkış kapısı koptu
11:17 Süper Kupa finali nerede oynanacak? Ali Koç 2 şehrimizin adını verdi
11:14 Kadıköy'de öğrenci servisi böyle kaçırılmış! Yaşanan panik kamerada
10:51 Haberi Ali Koç bizzat verdi! Yıldız futbolcu Fener'e gelmek istiyor
10:50 Ünlü Hollywood oyuncusu Christian Oliver, Karayipler'de uçak kazasında hayatını kaybetti
10:43 Ölümlü Dünya 2, 200 milyonla tüm zamanların en çok hasılat yapan filmi oldu
10:25 Ali Koç'tan çok konuşulacak sözler: Polisler soyunma odasını bastı
09:30 Dizisi için final kararı alınan Hayal Köseoğlu, Hudutsuz Sevda'ya katıldı
09:17 Tarlada zehirli ot mesaisi! İnsanlar zehirlenmesin diye günlerce ter döküyorlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2024 11:58:50. #1.12#
SON DAKİKA: Ünlü Aktör David Soul 80 Yaşında Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement