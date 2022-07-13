Ünlü kahin Nostradamus'un geriye tek bir kehaneti kaldı: Bir kral aniden ölecek - Son Dakika
Üye Girişi

Ünlü kahin Nostradamus'un geriye tek bir kehaneti kaldı: Bir kral aniden ölecek

13.07.2022 16:49
Ünlü kahin Nostradamus'un geriye tek bir kehaneti kaldı: Bir kral aniden ölecek

16. yüzyılda yazdığı kitabı çalınan ve Rusya ile Ukrayna arasındaki savaştan, buğday fiyatlarının yükselmesine kadar birçok olayı bilen kahin Nostradamus'un köşede kalmış sözleri merak uyandırdı. "Her dediği çıkan adam" olarak bilinen Nostradamus, bir ülkenin kralının aniden öleceğini öne sürdü. İşte detaylar...

Kahinlerin geçmişte kendi kitaplarında yazdıkları, günümüzde bir hayli ilgi görüyor. Bu kahinler arasında yer alan Nostradamus da başta Rusya ve Ukrayna savaşı olmak üzere buğday fiyatlarının yükselmesine kadar birçok olayı bilen Nostradamus'un dikkat çeken bir kehaneti daha ortaya çıktı.

KİTABI 2007 YILINDA ÇALINDI

1555'te dünyaya ve insanlığa ilişkin yazdığı kehanetlerleri sıraladığı 932 dörtlük şiirlerle bilinen Nostradamus'un Les Propheties isimli el yazması kitabı 2007 yılında çalındı. Dünyayı ve insanoğlunu bekleyen önemli olayları tahmin eden Nostradamus'un 2022 yılı için yazdığı kehanetler de internette gündem olmuştu.

HER DEDİĞİ ÇIKIYOR

Bundan tam 467 sene önce satırlara aktardığı tahminleri bir bir çıkan Nostradamus'un savaş kehaneti de Şubat ayında tüm dünyanın yakından takip ettiği Rusya-Ukrayna savaşının patlak vermesiyle gerçekleşmiş oldu.

"BİR KRAL ANİDEN ÖLECEK"

Nostradamus'un kıyıda köşede kalan bir kehaneti de yeniden gündem oldu. Nostradamus'un 2022 yılı için son kehaneti beklenmeyen bir ölüm.

Bir kralın aniden yaşamını yitireceğini aktaran ünlü kahinin düştüğü not şu şekilde:

"İlk karakter aniden ölecek ve krallığına başkası gelecek"

Bu durum krallığa sahip ülkelerden birinin liderinin öleceği şeklinde yorumlandı.

YORUMLAR
500
Türkiye, Rusya, Ukrayna ve BM heyetleri İstanbul'da pazarlığa başladı! Tahıl koridoru dünya için hayati önemde Türkiye, Rusya, Ukrayna ve BM heyetleri İstanbul'da pazarlığa başladı! Tahıl koridoru dünya için hayati önemde Ukrayna limanlarında bekleyen tahılın sevkine ilişkin dörtlü toplantı Ukrayna limanlarında bekleyen tahılın sevkine ilişkin dörtlü toplantı

Nostradamus, Ukrayna, Rusya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Ünlü kahin Nostradamus'un geriye tek bir kehaneti kaldı: Bir kral aniden ölecek - Son Dakika


Son Dakika
16:49 Yaz tatilini seyahat ederek geçirmek isteyen gençlere müjde! 81 ildeki KYK yurtlarında konaklama ücretsiz olacak
16:49 Ünlü kahin Nostradamus'un geriye tek bir kehaneti kaldı: Bir kral aniden ölecek
16:21 Başakşehir, Mesut Özil'e kancayı attı mı? Kulüp, Göksel Gümüşdağ'ın 4 yıl önceki sözlerini yeniden paylaştı
16:09 1896 doğumlu "dünyanın en yaşlı adamı" uzun yaşamın sırrını verdi: Aşık olmayın, baharatlı yemeklerden kaçının
16:03 Datça'da meydana gelen orman yangını 1 evi kül etti! Bölge tahliye ediliyor
15:44 Genç jokey Uğurcan Demirbaş elim bir kaza sonrası yaşamını yitirdi
15:40 ABD'de yıllık tüketici enflasyonu rekor kırdı! Yine tahminler tutmadı...
15:33 Yeni kız arkadaşıyla tatil yapan Rıza Kocaoğlu eski sevgilisi Hazal Subaşı ile plajda karşılaştı
15:22 Kadro dışı bırakılan Serdar Saatçi hasta mı? Beşiktaş'tan sert açıklama
15:17 Yeni telefon bomba gibi patlayıp, gencin gözüne saplandı! Kör kalabilir...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2022 17:02:26. #1.12#
SON DAKİKA: Ünlü kahin Nostradamus'un geriye tek bir kehaneti kaldı: Bir kral aniden ölecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement