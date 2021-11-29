Ünlü model, Ballon D'or'u Messi kazanırsa soyunacak

Futbol dünyasının merakla beklediği Ballon d'or Ödül Töreni, bu akşam futbol otoritelerinin katılımıyla gerçekleştirilecek. Ödüle en yakın adaylar arasında gösterilen dünyaca ünlü futbol yıldızı Lionel Messi'nin hayranlarını da heyecan sardı. Messi'nin sıkı taraftarı olduğu bilinen ünlü model Suzy Cortez ise cüretkâr bir iddia ortaya attı.

ÖDÜLÜ MESSİ KAZANIRSA SOYUNACAK

Suzy Cortez, eğer bu akşam gerçekleştirilecek Ballon d'or ödül töreninde, Messi'nin ödül alması durumunda çırılçıplak soyunma sözü verdi. Messi bu akşam 7'nci ödülünü kazanırsa, model Cortez de, Stade France'ın önünde soyunarak poz verecek.