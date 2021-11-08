Ünlü televizyon yıldızının sır dolu gecesi! Uyandığında yatağında iki erkek ve vücudunda morluklar vardı

İngiltere'nin ünlü televizyon yıldızları arasında yer alan 54 yaşındaki Ulrika Jonsson, bir eğlence mekanında eğlenmeye gitti. Jonsson, kendisini müziğin ritmine kaptırarak, aşırı derecede alkol aldı. Gecenin ilerleyen saatlerinde iyice sarhoş olan kadın, şuurunu kaybetti.

YATAĞINDA TANIMADIĞI ADAMLARLA UYANDI

Ulrika Jonsson, gece kulübünden çıktıktan sonra eve gitti ancak bu anları hatırlamadı. Sabah yatağında tanımadığı iki adamla uyanan Jonsson gece boyu yaşadıklarını hatırladı ancak bir türlü hatırlayamadı.

VÜCUDUNDA AĞRILAR OLUŞTU

Ünlü ismin tek hatırlamadığı eve nasıl geldiği değildi. Ayrıca adamlarla gece boyu ne yaptığını da çözemedi. Vücudunda ağrılar ve morluklar oluşan kadın, tanımadığı adamların hemen evinden çıkmalarını istedi.

"BARDA TANIŞTIK DEDİLER"

Ulrika Jonsson, olayın devamıyla ilgili şunları anlattı:

"Gittiğim mekanda eğlendiğim kişileri tanımıyordum. Fakat kimseyle eve geldiğimi hatırlamıyorum. Sabah uyandığımda yanımda iki kişi vardı. Onlara kim olduklarını sordum, bana barda tanıştığımızı söylediler. Onlardan hemen evden çıkmalarını istedim."