Ünlülerden Trump'ın suçlu bulunmasına tepkiler - Son Dakika
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Ünlülerden Trump'ın suçlu bulunmasına tepkiler

Ünlülerden Trump\'ın suçlu bulunmasına tepkiler

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın New York mahkemesinde suçlu bulunmasının ardından ünlü isimlerden tepkiler geldi. Stephen King, Trump'ı bir suçlu olarak nitelendirirken Macaristan Başbakanı Viktor Orban ise destek mesajı yayınladı. Elon Musk ise hukuk sistemine zarar verildiğini belirtti.

31.05.2024 13:57
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Eski ABD Başkanı ve 2024 ABD Başkanlık adayı Donald Trump'ın New York mahkemesinde 34 suçtan suçlu bulunmasını takiben ünlü isimlerden açıklamalar yapıldı. Dünyaca ünlü yazar Stephen King, Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayının 'bir suçlu' olduğunu vurgularken Macaristan Başbakanı Viktor Orban ise "Bırakın halk bu Kasım'da kararını versin! Mücadeleye devam Sayın Başkan!" mesajıyla Trump'a destek verdi. Elon Musk ise ABD halkının hukuk sistemine olan inancına zarar verildiğini belirtti.

Trump'ın mahkeme jürisi tarafından suçlu bulunmasını takiben ünlü isimlerden Trump aleyhinde ve lehinde peşi sıra yorumlar ve açıklamalar geldi. Dünyaca ünlü korku romanları yazarı Stephen King "Cumhuriyetçilerin Başkan adayı hüküm giymiş bir suçludur" mesajını paylaşırken Macaristan Başbakanı Viktor Orban "Başkan Donald Trump'ın onurlu bir adam olduğunu biliyorum. Başkan olarak Amerika'yı her zaman ön planda tuttu, dünya çapında saygı gördü ve bu saygıyı barışı inşa etmek için kullandı. Bırakın insanlar bu Kasım'da kararını versin! Mücadeleye devam Sayın Başkan!" dedi.

RAKİBİ KENNEDY: TRUMP'I MAHKEMEDE YENMEYE ÇALIŞIYORLAR

ABD 2024 Başkanlık Seçimleri'nde Trump'ın rakibi bağımsız aday Robert F. Kennedy Jr "Demokrat Parti'nin stratejisi Başkan Trump'ı sandıkta değil mahkeme salonunda yenmek. Bu, Kasım ayında geri tepecek. Daha da kötüsü, son derece antidemokratik" ifadelerini kullanarak rakibi için "Demokratlar oy kabininde kaybedeceklerinden korktukları için bunun yerine mahkeme salonunda Başkan Trump'ın peşine düşüyorlar" dedi.

ABD Başkanı Biden'ın düzensiz göç kararlarını şiddetle eleştiren Elon Musk ise Trump'ın politik nedenlerle suçlu bulunduğunu ima ederek "Gerçekten de bugün, halkın Amerikan hukuk sistemine olan inancına büyük zarar verilmiştir" mesajını paylaştı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya Ünlülerden Trump'ın suçlu bulunmasına tepkiler - Son Dakika

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