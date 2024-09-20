UNRWA Genel Komiseri\'nden Açıklama

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BM'NİN Filistin Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Phillippe Lazzarini Gazze'de UNRWA hakkında yayılan yanlış bilgi ve spekülasyonlar nedeniyle çalışanların UNRWA yeleği giyerken kendilerini güvende hissetmediklerini açıkladı.

UNRWA Genel Komiseri Lazzarini dün yaptığı açıklamada, "UNRWA aynı zamanda yanlış bilgi ve dezenformasyon yağmurunun hedefi olmaya devam ediyor. Buna, personelin Hamas gibi silahlı grupların ajanları olarak yaftalanarak öldürülmesinin meşrulaştırılması girişimleri de dahildir. Kamuoyu önünde dile getirilen bu tür korkunç iddialar kanıtlarla desteklenmemektedir ve tehlikelidir. En önemlisi de Gazze'deki insani yardım çalışanlarımız arasında korku yaratmaktadır. Birçok meslektaşımız bize UNRWA yeleğini giyerken artık kendilerini güvende hissetmediklerini söyledi. Çocukları UNRWA binalarında öldürülebilecekleri korkusuyla işe gitmemeleri için onlara yalvarıyor" dedi. Bölgede UNRWA çalışanları ile ilgili yaratılmaya çalışılan spekülasyonların aslında farklı amaçlara dayandığını ifade eden Lazzarini, "Yanlış bilgilendirme saldırıları UNRWA'nın ya da insani yardım çalışanlarımızın tarafsızlığı ile ilgili değildir. Amaçları şudur, Bu savaşın vahşetinden dikkatleri uzaklaştırmak, Dayanılmaz olanı haklı göstererek insanlıktan çıkarmak, Gıda, barınma ve sağlık hizmetleri de dahil olmak üzere Gazze'deki en büyük insani yardım sağlayıcısı olan UNRWA'yı zayıflatmak ve ortadan kaldırmak. Herkesin yanlış veya kötü niyetli bilgilerin yayılmasını kontrol etme sorumluluğu vardır" ifadelerini kullandı.