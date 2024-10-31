Uraloğlu Irak\'ta Görüştü

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ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kalkınma Yolu Bakanlar Konseyi 2'nci Toplantısı için gittiği Irak'ın başkenti Bağdat'ta Irak Ulaştırma Bakanı Rezzak es-Sadavi ile görüştü.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kalkınma Yolu Bakanlar Konseyi Toplantısı öncesinde Irak Ulaştırma Bakanı Rezzak Muheybes es-Sadavi ile ikili görüşme gerçekleştirdi. Bakan Uraloğlu görüşmede, Kalkınma Yolu Projesi ile dünya ticaretine yeni bir yol çizeceklerini söyledi.