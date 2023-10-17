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Ürdün'de İsrail Büyükelçiliği'ne saldırı - Son Dakika

Ürdün'de İsrail Büyükelçiliği'ne saldırı

Son Güncelleme: 17.10.2023 22:49

İsrail'in yüzlerce Filistinliyi katlettiği Gazze'deki hastane saldırısı sonrası Arap ülkelerinde sinirler gerildi. Ürdün'de sokağa dökülen halk Amman kentindeki İsrail büyükelçiliğine saldırdı.

Ürdün'ün başkenti Amman'da vatandaşlar sokağa çıkarak İsrail büyükelçiliğine saldırdı.

Gazze Şeridi'ne yönelik yoğun saldırılarını sürdüren İsrail ordusu, abluka altındaki kentte bir hastaneyi vurdu. Acı olayda yüzlerce Filistinli hayatını kaybetti.

İSRAİL BÜYÜKELÇİLİĞİNE SALDIRDILAR

Kanlı saldırı sonrası İslam ülkelerinde sinirler gerildi. Ürdün'de sokağa çıkan halk, başkent Amman'daki İsrail büyükelçiliğine saldırdı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde kalabalığın bazı yerleri ateşe verdiği görüldü.

Ürdün'de İsrail Büyükelçiliği'ne saldırı

İsrail, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Ürdün'de İsrail Büyükelçiliği'ne saldırı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ürdün'de İsrail Büyükelçiliği'ne saldırı - Son Dakika
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