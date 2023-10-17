Ürdün'de İsrail Büyükelçiliği'ne saldırı

Ürdün'ün başkenti Amman'da vatandaşlar sokağa çıkarak İsrail büyükelçiliğine saldırdı.
Gazze Şeridi'ne yönelik yoğun saldırılarını sürdüren İsrail ordusu, abluka altındaki kentte bir hastaneyi vurdu. Acı olayda yüzlerce Filistinli hayatını kaybetti.
Kanlı saldırı sonrası İslam ülkelerinde sinirler gerildi. Ürdün'de sokağa çıkan halk, başkent Amman'daki İsrail büyükelçiliğine saldırdı.
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde kalabalığın bazı yerleri ateşe verdiği görüldü.
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