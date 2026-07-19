Ürdün, İran\'dan Gelen Füzeleri Düşürdü

ÜRDÜN Silahlı Kuvvetleri, ülke hava sahasına giren 4 füzenin tespit edildiğini bildirdi.

Ürdün Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, hava savunma sistemlerinin ülke topraklarını hedef alan İran'dan atılan dört füzeden üçünü düşürdüğü, dördüncü füzenin ise ülkenin güneyindeki ıssız bir bölgeye düştüğü belirtildi. Olayda herhangi bir can kaybı, yaralanma veya hasar meydana gelmediği vurgulanan açıklamada, "Ürdün Kraliyet İstihkam Birliği ekipleri, füzenin düştüğü alana müdahale ederek bölgenin güvenliğini sağladı" ifadeleri kullanıldı.